Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın 'Arife Gökçe sağlam pabuç değil' sözlerini hatırlattı ortaya çıkan iddia olay: "Hıdırellez festivalinde oğlu meydan dayağı attı"
Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın 'Arife Gökçe sağlam pabuç değil' sözlerini hatırlattı ortaya çıkan iddia olay! Arife Gökçe'nin kaybıyla başlayıp sayısız ihbarla son bulan 'Sapık Sinan Sardoğan' olayında sona gelindi. Müge Anlı Atv canlı yayınında Sinan Sardoğan'ın cezaevine götürülme anından neden tutuklandığına her detayı tek tek açıkladı. Tokat Almus'ta başlayan ve İstanbul Metris Kapalı T Tipi Cezaevi'nde sona eren Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasının ardından ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. 2018 yılında İstanbul'da 12 yaşındaki bir erkek çocuğa tecavüz ettiği için tutuklanan ve Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın yakalamasının ardından köydeki dedikoduları açıklayan Müge Anlı, Gökçe ailesinin akrabasından gelen o iddiayı okudu ve dinletti, herkesi şaşkına çevirdi.
"HIDIRELLEZ FESTİVALİNDE OĞLU MEYDAN DAYAĞI ATTI"
Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın 'Arife Gökçe sağlam pabuç değil' sözlerini hatırlattı, ortaya çıkan o iddia olay!
Haftalardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli Sinan Sardoğan'ın bir başka suçtan tutuklanmasıyla Tokat Almus'taki köy halkı derin bir nefes alırken, 64 yaşındaki kadından hala bir iz bulunamadı.
Müge Anlı, Arife Gökçe'nin oğlu ve eşine bugün ilginç bir iddiadan bahsetti. Sinan'ın tutuklanmasının ardından köyde farklı farklı şeyler konuşulduğunu belirten Müge Anlı, akrabasıyla sınır tartışması yaşadığını canlı yayında anlatan Fikri Gökçe'nin aksine Mahmut Gökçe'nin "Tavuğumuzu aldığı için husumet yaşadık" dediğini açıkladı ve ardından o açıklamanın görüntüsünü de izletti.
Mahmut Gökçe sözlerine, "Bundan kaç sene önce Arife Gökçe'nin başkasıyla gördükleri söyleniyordu. Oğlu Tayfun'un da hıdrellez günü görmüş, annesini dövmüş. " şeklinde devam etti.
Ardından bir başka akrabanın verdiği röportajı okuyan Müge Anlı, o kişinin, "Herkes bunu bilirdi, Tayfun annesini başkasıyla gördüğü için dövdü, ben duydum ama onlar biliyor. Başkasıyla görünce medyan dayağı attı. Onlar bize bulaşmasın diye konuşmak istemiyoruz. Konu çok farklı yerlere gitti, Sinan'ı severdim, iş verirdim, parayı severdi Sinan. Bundan sonra ona da karışmam." dediğini belirtti.