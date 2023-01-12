ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı: “Biz birbirimize yeteriz”

"SOKAKTA GÖRMEYE ALIŞIK OLDUĞUMUZ DÜNYANIN PERDE ARKASINI İZLETECEĞİZ"

Bu hikayenin her gün, herkesin, yolda geçerken şahit olduğu, bazen görmezden ve duymazdan geldiği sokak çocuklarının hikayesini anlattığını söyleyen Hande Soral, şunları söyledi: "Bizim hazırlık sürecimiz biraz duygusal geçti. Yönetmenimiz ve oyuncu arkadaşlarımız ile çok uzun süredir hazırlanıyoruz.