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ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı: “Biz birbirimize yeteriz”

ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Ateş Kuşları'nın 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaştığı dizinin yeni tanıtımına "Biz birbirimize yeteriz" sözleri damga vurdu. İşte 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de izleyici ile buluşmaya hazırlanan Ateş Kuşları 1. bölüm 5. fragmanı...

takvim.com.tr
12.01.2023 00:03 - Son Güncelleme: 12.01.2023 00:25
ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı: “Biz birbirimize yeteriz”

Eşsiz ve farklı hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosuyla atv ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisinin yayın günü belli oldu.

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ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı: “Biz birbirimize yeteriz”

13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de atv'de yayınlanacak olan Ateş Kuşları'nın 1. bölüm 5. fragmanı da izleyiciyle buluştu.

ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı: “Biz birbirimize yeteriz”

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaştığı dizinin yeni tanıtımına "Biz birbirimize yeteriz" sözleri damga vurdu.

ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı: “Biz birbirimize yeteriz”

Dizinin Mercan'ı "Hande Soral" ve Ali'si "Görkem Sevindik" rolleri hakkında ilk kez konuştu.

ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı: “Biz birbirimize yeteriz”

"SOKAKTA GÖRMEYE ALIŞIK OLDUĞUMUZ DÜNYANIN PERDE ARKASINI İZLETECEĞİZ"
Bu hikayenin her gün, herkesin, yolda geçerken şahit olduğu, bazen görmezden ve duymazdan geldiği sokak çocuklarının hikayesini anlattığını söyleyen Hande Soral, şunları söyledi: "Bizim hazırlık sürecimiz biraz duygusal geçti. Yönetmenimiz ve oyuncu arkadaşlarımız ile çok uzun süredir hazırlanıyoruz.

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