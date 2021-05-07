RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Akıncı 19. bölümden heyecan veren kareler! "Bizi yok etmek istiyorlar..."⁣

Haritacılar'ın sinsi planını bozan Akıncı 19. bölümde yine nefes kesen anlara sahne olacak. "Bizi yok etmek istiyorlar..."⁣ sözüyle dikkat çeken Akıncı 19. bölüm 2. fragmanı izleyicide heyecanın dozunu arttırdı. İşte sıra dışı öyküsü ve başarılı oyuncu kadrosu ile cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 19. bölümünden dikkat çeken kareler...

07.05.2021 13:04 - Son Güncelleme: 07.05.2021 13:47
Akıncı 19. bölümden heyecan veren kareler! Bizi yok etmek istiyorlar...⁣

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı 19. bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.Köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatan Akıncı dizisi, son bölümüyle yine izleyicilerinden tam not aldı.

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Akıncı 19. bölümden heyecan veren kareler! Bizi yok etmek istiyorlar...⁣

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı. Peki Akıncı'nın yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı 19. yeni bölümde yaşanacak olaylar ve heyecan veren kareler...

AKINCI 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Akıncı 19. bölümden heyecan veren kareler! Bizi yok etmek istiyorlar...⁣

AKINCI'DA BU HAFTA...

Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet.

Akıncı 19. bölümden heyecan veren kareler! Bizi yok etmek istiyorlar...⁣

Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler.

Akıncı 19. bölümden heyecan veren kareler! Bizi yok etmek istiyorlar...⁣

Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır. Kemal bombaların izini sürmektedir.