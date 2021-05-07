Akıncı 19. bölümden heyecan veren kareler! "Bizi yok etmek istiyorlar..."⁣

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı 19. bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.Köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatan Akıncı dizisi, son bölümüyle yine izleyicilerinden tam not aldı.