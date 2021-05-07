Akıncı 19. bölümden heyecan veren kareler! "Bizi yok etmek istiyorlar..."
Haritacılar'ın sinsi planını bozan Akıncı 19. bölümde yine nefes kesen anlara sahne olacak. "Bizi yok etmek istiyorlar..." sözüyle dikkat çeken Akıncı 19. bölüm 2. fragmanı izleyicide heyecanın dozunu arttırdı. İşte sıra dışı öyküsü ve başarılı oyuncu kadrosu ile cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 19. bölümünden dikkat çeken kareler...
07.05.2021 13:04
- Son Güncelleme: 07.05.2021 13:47
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı 19. bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.Köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatan Akıncı dizisi, son bölümüyle yine izleyicilerinden tam not aldı.
Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı. Peki Akıncı'nın yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı 19. yeni bölümde yaşanacak olaylar ve heyecan veren kareler...