Müge Anlı canlı yayında polisler evi bastı! 8. sınıf öğrencisi Yazgül İnan ve annesi aynı anda bayılırken Faruk Bakırcı kaçtı...
Müge Anlı canlı yayında polisler evi bastı, anne - kız aynı anda bayıldı! 'Sevdiğim adamın yanındayım' diyen 8. sınıf öğrencisi Yazgül İnan, 6 Mayıs tarihinde İstanbul'da kayboldu. 36 gündür kayıp olan Yazgül İnan'ın ailesi kayıp kızlarını aramak için soluğu Atv ekranlarının başarıdan başarıya imza atan ismi Müge Anlı'nın programında aldı. Sosyal medyada tanıştığı 21 yaşındaki Faruk Bakırcı isimli genç ve ailesi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia eden acılı anne ve abi, Yazgül İnan'a dön çağrısında bulundu. Kaybolduğu günden 36 gün sonra Müge Anlı'da ilk kez kızlarını gören aile yayın sırasında emniyet ekiplerinin Yazgül'ün bulunduğu eve giderek genç kızı oradan alması ile derin bir nefes aldı. Bu sırada kızının, 'Babam beni evlendirecekti bu yüzden kaçtım' sözleriyle sinirleri bozulan anne stüdyoda, 21 yaşındaki Yazgül ise Samsun'da aynı anda baygınlık geçirdi.
Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.
36 gündür kayıp olan Yazgül İnan'ın ailesi kızlarının Samsun 'da sosyal medyada biri ile tanıştığı 21 yaşındaki Faruk isimli genç ve ailesi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ediyor. Ayrıca kızlarının Samsun'da Faruk Bakırcı ile birlikte olduğunu söyleyen anne ve abisi, Yazgül İnan'a dön çağrısı yaptı.
MÜGE ANLI'DA ARANAN 8. SINIF ÖĞRENCİSİ YAZGÜL'Ü EMNİYET EKİPLERİ ALDI - VİDEO İÇİN TIKLA