RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Müge Anlı canlı yayında polisler evi bastı! 8. sınıf öğrencisi Yazgül İnan ve annesi aynı anda bayılırken Faruk Bakırcı kaçtı...

Müge Anlı canlı yayında polisler evi bastı, anne - kız aynı anda bayıldı! 'Sevdiğim adamın yanındayım' diyen 8. sınıf öğrencisi Yazgül İnan, 6 Mayıs tarihinde İstanbul'da kayboldu. 36 gündür kayıp olan Yazgül İnan'ın ailesi kayıp kızlarını aramak için soluğu Atv ekranlarının başarıdan başarıya imza atan ismi Müge Anlı'nın programında aldı. Sosyal medyada tanıştığı 21 yaşındaki Faruk Bakırcı isimli genç ve ailesi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia eden acılı anne ve abi, Yazgül İnan'a dön çağrısında bulundu. Kaybolduğu günden 36 gün sonra Müge Anlı'da ilk kez kızlarını gören aile yayın sırasında emniyet ekiplerinin Yazgül'ün bulunduğu eve giderek genç kızı oradan alması ile derin bir nefes aldı. Bu sırada kızının, 'Babam beni evlendirecekti bu yüzden kaçtım' sözleriyle sinirleri bozulan anne stüdyoda, 21 yaşındaki Yazgül ise Samsun'da aynı anda baygınlık geçirdi.

07.05.2021 14:18 - Son Güncelleme: 07.05.2021 14:42
Müge Anlı canlı yayında polisler evi bastı anne - kız aynı anda bayıldı! 'Sevdiğim adamın yanındayım' diyen 8. sınıf öğrencisi...

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı canlı yayında polisler evi bastı anne - kız aynı anda bayıldı! 'Sevdiğim adamın yanındayım' diyen 8. sınıf öğrencisi...

36 gündür kayıp olan Yazgül İnan'ın ailesi kızlarının Samsun 'da sosyal medyada biri ile tanıştığı 21 yaşındaki Faruk isimli genç ve ailesi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ediyor. Ayrıca kızlarının Samsun'da Faruk Bakırcı ile birlikte olduğunu söyleyen anne ve abisi, Yazgül İnan'a dön çağrısı yaptı.

MÜGE ANLI'DA ARANAN 8. SINIF ÖĞRENCİSİ YAZGÜL'Ü EMNİYET EKİPLERİ ALDI - VİDEO İÇİN TIKLA

Müge Anlı canlı yayında polisler evi bastı anne - kız aynı anda bayıldı! 'Sevdiğim adamın yanındayım' diyen 8. sınıf öğrencisi...

Yazgül İnan kaybı hakkında açıklama yapan Müge Anlı, '15 yaşında ki birini evde zorla tutamazsınız. Devlet var, hukuk var. Hatta siz bu kızı 18 yaşına kadar saklasanız dahi arama kaydı var, nikah kıyamazsınız!' dedi.

Müge Anlı canlı yayında polisler evi bastı anne - kız aynı anda bayıldı! 'Sevdiğim adamın yanındayım' diyen 8. sınıf öğrencisi...

Atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitledi.36 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki Yazgül İnan bulundu. Ailesinin son olarak 31 Mart'ta gördüğü küçük kız Samsun'da ortaya çıktı.

Müge Anlı canlı yayında polisler evi bastı anne - kız aynı anda bayıldı! 'Sevdiğim adamın yanındayım' diyen 8. sınıf öğrencisi...

7 Mayıs 2021 Cuma Müge Anlı son bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Kızının bulunması için gözyaşları içinde araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen acılı anne Nebahat Hanım muradına erdi.