Müge Anlı canlı yayında polisler evi bastı! 8. sınıf öğrencisi Yazgül İnan ve annesi aynı anda bayılırken Faruk Bakırcı kaçtı...

36 gündür kayıp olan Yazgül İnan'ın ailesi kızlarının Samsun 'da sosyal medyada biri ile tanıştığı 21 yaşındaki Faruk isimli genç ve ailesi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ediyor. Ayrıca kızlarının Samsun'da Faruk Bakırcı ile birlikte olduğunu söyleyen anne ve abisi, Yazgül İnan'a dön çağrısı yaptı.

MÜGE ANLI'DA ARANAN 8. SINIF ÖĞRENCİSİ YAZGÜL'Ü EMNİYET EKİPLERİ ALDI - VİDEO İÇİN TIKLA