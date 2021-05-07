Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı: Akif'i bitirme planına karşı şok hamle!
Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 12. bölüm yine sürprizlerle dolu anlara sahne olacak. Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygulayacak Suzan, Akif'i bitirmek için yeni planlar peşindeyken beklenmedik hamle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı...
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)
KARDEŞLERİM 12. BÖLÜM FRAGMANI - TIKLA