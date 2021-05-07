Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı: Akif'i bitirme planına karşı şok hamle!

Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 12. bölüm yine sürprizlerle dolu anlara sahne olacak. Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygulayacak Suzan, Akif'i bitirmek için yeni planlar peşindeyken beklenmedik hamle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı...

07.05.2021 12:25 - Son Güncelleme: 07.05.2021 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





