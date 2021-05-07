RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı: Akif'i bitirme planına karşı şok hamle!

Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 12. bölüm yine sürprizlerle dolu anlara sahne olacak. Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygulayacak Suzan, Akif'i bitirmek için yeni planlar peşindeyken beklenmedik hamle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı...

07.05.2021 12:25 - Son Güncelleme: 07.05.2021 12:25
Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı: Akif'i bitirme planına karşı şok hamle!

SUZAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR!

Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı sonrası dizide neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Atv'nin cumartesi akşamları ekranlara gelen reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de bu hafta...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı: Akif'i bitirme planına karşı şok hamle!

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

KARDEŞLERİM 12. BÖLÜM FRAGMANI - TIKLA

Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı: Akif'i bitirme planına karşı şok hamle!

KARDEŞLERİM 12. BÖLÜM ÖZETİ

"Hep çalışmadığımız yerden üzüyorlar bizi…"

Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşirken; Ömer her şeyden habersizdir. Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygular.

Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı: Akif'i bitirme planına karşı şok hamle!

Kadir, Melisa'yı şaşırtacak sürpriz bir teklifte bulunur. Şengül, Suzan'ın sırrını Nebahat'e anlatır. Suzan, Akif'i bitirmek için yeni planlar peşindeyken, Akif'in beklenmedik hamlesi herkesi şoke eder.

Suzan gerçeklerle yüzleşiyor! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı: Akif'i bitirme planına karşı şok hamle!

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları Atv'de!