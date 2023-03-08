Aile dizisi gerçek hikaye mi? Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Canan Ergüder, Levent Ülgen 1. bölümde esti savurdu! Meğer hikayenin sonunda Devin...

AİLE DİZİSİ KONUSU

İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır… Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.