Müge Anlı 'aynı yatakta üçünüz' dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı 'pes' dedirtti: "Amcası da DNA..."

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Parmaklarında silah ateşlenmesine bağlı swap örnekleri bulunan Utku Oktay, savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Eşini daha önce Burhan Karakuş ile mesajlaşırken yakaladığını anlatarak, "Telefonu alıp baktığımda şu anda ölü olan Burhan ile mesajlaştığını gördüm."