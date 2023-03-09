Müge Anlı 'aynı yatakta üçünüz' dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı 'pes' dedirtti: "Amcası da DNA..."
Müge Anlı 'aynı yatakta üçünüz' dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı 'pes' dedirtti. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu. Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi. Olayın araştırılması üzerine Burhan Karakuş'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bugün Müge Anlı, Feride'ye sorduğu , "Aynı yatakta selfie'den bahsediliyor, bu nedir" sorusu herkesi şoke etti.
09.03.2023 13:21 - Son Güncelleme: 09.03.2023 13:21
"AMCASI DA DNA..."
Müge Anlı 'aynı yatakta üçünüz' dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı 'pes' dedirtti.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Parmaklarında silah ateşlenmesine bağlı swap örnekleri bulunan Utku Oktay, savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Eşini daha önce Burhan Karakuş ile mesajlaşırken yakaladığını anlatarak, "Telefonu alıp baktığımda şu anda ölü olan Burhan ile mesajlaştığını gördüm."