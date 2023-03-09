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Müge Anlı 'aynı yatakta üçünüz' dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı 'pes' dedirtti: "Amcası da DNA..."

Müge Anlı 'aynı yatakta üçünüz' dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı 'pes' dedirtti. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu. Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi. Olayın araştırılması üzerine Burhan Karakuş'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bugün Müge Anlı, Feride'ye sorduğu , "Aynı yatakta selfie'den bahsediliyor, bu nedir" sorusu herkesi şoke etti.

takvim.com.tr
09.03.2023 13:21 - Son Güncelleme: 09.03.2023 13:21
Müge Anlı ’aynı yatakta üçünüz’ dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı ’pes’ dedirtti: Amcası da DNA...

"AMCASI DA DNA..."

Müge Anlı 'aynı yatakta üçünüz' dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı 'pes' dedirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı ’aynı yatakta üçünüz’ dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı ’pes’ dedirtti: Amcası da DNA...

Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı ’aynı yatakta üçünüz’ dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı ’pes’ dedirtti: Amcası da DNA...

ÖLDÜRÜLDÜ İNTİHAR SÜSÜ VERİLDİ

19 Eylül 2020'de Zonguldak Ereğli Dedeler köyü yakınında yanında tabanca bulunan genç adamın, ilk belirlemelere göre intihar ettiği kayıtlara geçti.

Müge Anlı ’aynı yatakta üçünüz’ dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı ’pes’ dedirtti: Amcası da DNA...

Olayın derinlemesine araştırılması üzerine Karakuş'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Yapılan soruşturma sonucu Karakuş'un öldürüldüğü gece yanında olan Utku Oktay, Emrullah Kartal ve Kartal Ordu gözaltına alındı.Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

Müge Anlı ’aynı yatakta üçünüz’ dedi o fotoğraf ağızları açık bıraktı! Burhan Karakuş cinayetinde yasak aşk sarmalı ’pes’ dedirtti: Amcası da DNA...

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Parmaklarında silah ateşlenmesine bağlı swap örnekleri bulunan Utku Oktay, savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Eşini daha önce Burhan Karakuş ile mesajlaşırken yakaladığını anlatarak, "Telefonu alıp baktığımda şu anda ölü olan Burhan ile mesajlaştığını gördüm."

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