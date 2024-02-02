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3 yaşındayken bahçeye bırakılmıştı | Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu

ATV'nin reytingleri altüst eden ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, her hafta farklı konu ve konuklarıyla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Esra Erol'da bu hafta 24 yaşındaki Fatma Çay ve ailesinin hikayesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Programa katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşinin annesi tarafından köyde bir evin bahçesine bırakıldığını anlatarak yardım istedi. Esra Erol ve ekibi ise bu isteği geri çevirmedi ve kısa süre içerisinde mucizeyi gerçekleştirdi.Genç kız yıllar sonra hem annesine hem de babasına kavuştu. İşte Esra Erol'a damga vuran o anlar!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 23:07 Güncelleme 02 Şubat 2024, 23:13
3 yaşındayken bahçeye bırakılmıştı | Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu 1

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da da bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

3 yaşındayken bahçeye bırakılmıştı | Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu 2

3 YAŞINDA BAHÇEYE BIRAKILDI
Esra Erol'da programına katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer'in annesi Sevgi Yılmazer tarafından Düzce Koçyazı köyünde bir evin bahçesine bırakıldığını ifade etti.

3 yaşındayken bahçeye bırakılmıştı | Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu 3

Yıllardır kardeşini arayan Fatma Çay, "İçimde çok büyük bir yangın var. İnsan görmediği birini de özleyebiliyormuş. Bana umut olun" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

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