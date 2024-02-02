3 yaşındayken bahçeye bırakılmıştı | Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu

ATV'nin reytingleri altüst eden ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, her hafta farklı konu ve konuklarıyla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Esra Erol'da bu hafta 24 yaşındaki Fatma Çay ve ailesinin hikayesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Programa katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşinin annesi tarafından köyde bir evin bahçesine bırakıldığını anlatarak yardım istedi. Esra Erol ve ekibi ise bu isteği geri çevirmedi ve kısa süre içerisinde mucizeyi gerçekleştirdi.Genç kız yıllar sonra hem annesine hem de babasına kavuştu. İşte Esra Erol'a damga vuran o anlar!