Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik ile ilgili sıcak gelişme! Cesedi bulundu! Önce öldürmüş sonra yakmak istemiş...

Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in kaybına ilişkin şüphe okları eşi Seher ve kızı Şerife'ye çevrilmiş durumdaydı. Programın 2 Şubat Cuma tarihli bölümünde Müge Anlı, sıcak gelişmeyi duyurdu. Anlı, Hasan Hüseyin Çelik'in cesedinin bulunduğunu duyurdu. İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bir cinayet daha aydınlandı. Programın 2 Şubat Cuma tarihinde yayımlanan bölümünde Müfe Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu. Anlı, 1 Şubat Perşembe günü gözaltına alınan Yasin isimli şahsın cinayeti itiraf ettiğini anlattı.
Anlı'nın açıklamasının ardından Çelik'in kızı Şerife ağlama krizine girdi.
PARA İLE KIZ ARKADAŞINA BİLGİSAYAR
Anlı, " Yasin Tıraş'ın evine asayiş şube müdürlüğü operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada Hasan Hüseyin Çelik'in banka kartları ve telefonu bulunuyor. Şüpheli Yasin'in bir araba kiralamış. Bu telefonu yanında gezdirmiş. Çelik'in hesabındaki 440 bin TL parayı çekmiş. Üzerine kredi çekmiş. Evinde bulunan silahı kendisinin koymadığını inkar etmiş. 600 bin TL almışlar. İstanbul'da kız arkadaşı varmış ona bilgisayar almış bide tatil yapmış. Yasin Tıraş ona kredi kartlarını kuzeni Mert'in verdiğini söylemiş. Bu adamın şifresini bir şekilde almışlar." dedi.