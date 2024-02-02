Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik ile ilgili sıcak gelişme! Cesedi bulundu! Önce öldürmüş sonra yakmak istemiş...

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bir cinayet daha aydınlandı. Programın 2 Şubat Cuma tarihinde yayımlanan bölümünde Müfe Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu. Anlı, 1 Şubat Perşembe günü gözaltına alınan Yasin isimli şahsın cinayeti itiraf ettiğini anlattı.

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PARA İLE KIZ ARKADAŞINA BİLGİSAYAR

Anlı, " Yasin Tıraş'ın evine asayiş şube müdürlüğü operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada Hasan Hüseyin Çelik'in banka kartları ve telefonu bulunuyor. Şüpheli Yasin'in bir araba kiralamış. Bu telefonu yanında gezdirmiş. Çelik'in hesabındaki 440 bin TL parayı çekmiş. Üzerine kredi çekmiş. Evinde bulunan silahı kendisinin koymadığını inkar etmiş. 600 bin TL almışlar. İstanbul'da kız arkadaşı varmış ona bilgisayar almış bide tatil yapmış. Yasin Tıraş ona kredi kartlarını kuzeni Mert'in verdiğini söylemiş. Bu adamın şifresini bir şekilde almışlar." dedi.