Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı geceye damga vurdu! Saçlar orijinal mi?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde yarışan Himmet Bey saçlarıyla geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun, "Saçlar orijinal mi?" sorusuna verdiği cevap şoke etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması para ödülünü yeniledi. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde Himmet Bey renk kattı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun, "Saçlar orijinal mi?" sorusuna verdiği yanıt şoke etti.