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Milyoner'de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'de bugüne beste ve şarkı yazarı Yakup Şahin damga vurdu. Yarışmaya başlamadan öne türkü söyleyen yarışmacı, henüz ilk soruda bileklik ile kolyeyi birbirine karıştırınca yanlış cevap verdi. İşte Milyoner'de türkü ziyafeti ve bugüne damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 22:22 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 23:37
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca... 1

Her Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine milyonları ekranları başına kilitledi.

Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca... 2

Milyoner'de bu hafta 4 çocuk babası Gaziantep'li Yakup Şahin dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'de türkü ziyafeti!

Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca... 3

Asıl mesleğinin doğal gaz ve su tesisatçılığı olduğunu söyleyen Yakup Şahin, aynı zamanda şairlik ve beste yazdığını söyledi.

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