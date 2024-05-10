Suskunlar ve Yaprak Dökümü ilk 20'ye bile giremedi! O Türk dizisi 3 ülkede rekor üstüne rekor kırdı!

Türk dizileri, küresel çapta giderek artan bir ilgi görüyor ve dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşıyor. Yunanistan'dan Meksika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar çok sayıda ülkede büyük bir popülerlik kazanan Türk yapımları, özellikle tarihi ve romantik dram türlerinde izleyicileri büyülüyor. Bu dizilerin başarısı, çeşitli kültürler arasında köprüler kuruyor ve Türk kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlıyor. İşte Türk dizilerinin en çok izlendiği ve popüler olduğu ülkeler...