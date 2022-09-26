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Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok! Whatsapp'tan bomba özellik!

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, son zamanlarda kullanıcı kaybetmeye başladı. Kaybettiği bu kullanıcıları geri kazanmak isteyen WhatsApp, yeni güncellemelerle yüzleri güldürmeye başladı. iPhone, Android ve masaüstü sürüm için yeni özellikleri test eden WhatsApp, yıllardır çözülemeyen sorun için de düğmeye bastı. Uzun zamandır beklenen bir özellikle daha kullanıcılara sunulacak.

takvim.com.tr
26.09.2022 20:51 - Son Güncelleme: 26.09.2022 20:51
Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok! Whatsapp’tan bomba özellik!

iPhone, Android ve masaüstü sürüm için yeni özellikleri test eden WhatsApp, nihayet yıllardır çözülemeyen sorun için de düğmeye bastı.

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Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok! Whatsapp’tan bomba özellik!

WHATSAPP ARTIK TABLET DESTEĞİNE KAVUŞUYOR

Wabetainfo sitesinin haberine göre WhatsApp Beta v2.22.21.5 ile v2.22.21.6 beta sürümlerinde yeni bir özellik keşfedildi. WhatsApp uygulaması yıllardır tabletlerde kullanılamıyordu. Artık yeni güncelleme sayesinde sim kart takmadan WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak.

Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok! Whatsapp’tan bomba özellik!

Arkadaş modu olarak da tanımlanan yeni özellik, Android tablette ikincil bir WhatsApp hesabını kullanmaya olanak tanıyacak.

Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok! Whatsapp’tan bomba özellik!

Bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamayı hem telefon, hem de tablet ile toplam dört cihaza kadar kullanabilmek mümkün olacak. Ancak telefon ve tablet arasında mesajları senkronize etmek için aktif bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekiyor.

Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok! Whatsapp’tan bomba özellik!

WhatsApp'ı tablette kullanmak ise oldukça basit. Yeni gelecek güncelleme ile yapılması gereken tek şey Android tablete yüklediğiniz WhatsApp uygulamasından, "Ayarlar"a gidip, "Bağlı Cihazlar"a dokunup ardından QR kodunu taramak.

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