Hayır demekten çekinenlere müjde! Whatsapp'tan 3 bomba özellik! Artık çevrimiçiyken...

Whatsapp'a yeni özellik geliyor! Milyonlarca kişi tarafından beklenen 3 özellik devreye girdi. Gruplarda yönetici olan kişiler artık başkalarının mesajlarını herkesten silebilecek. Bu özelliğin yanı sıra 48 saatten uzun bir süre içerisinde atılan tüm mesajları herkesten kaldırabileceksiniz. Ayrıca hayır diyemeyenler için de çok beklenen bir özellik ortaya çıktı. Konuşmak istemediğiniz kişiye çevrimiçi olduğunuzu gizleyebilirsiniz. Peki, Whatsapp özellikleri neler? Whatsapp yeni özellikler ne zaman gelecek? İşte konu hakkında merak edilenler...