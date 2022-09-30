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Milyonlar şaşkına döndü! Whatsapp'ta kimsenin bilmediği yöntem ifşa edildi!

WhatsApp hem android hem de İOS işletim sistemine sahip olan telefonlarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. WhatsApp mesajlarınız silindiğinde ilk evvel hangi işletim sistemini kullandığınıza ilgi etmeniz gerekmektedir. Çünkü iki değişik işletim sisteminde WhatsApp mesajlarını geri getirme işlemleri birbirinden değişik olmaktadır.

takvim.com.tr
30.09.2022 08:33 - Son Güncelleme: 30.09.2022 08:33
Milyonlar şaşkına döndü! Whatsapp’ta kimsenin bilmediği yöntem ifşa edildi!

WhatsApp en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Bu programın kolay bir şekilde kullanılıyor olması ve üs düzeyde bir hizmeti sizlerle buluşturması, sık sık tercih edilmesine sebep oluyor. WhatsApp mesajlarının silinmesi kimi vakit can sıkıcı olabiliyor. Peki, WhatsApp eski mesajları geri getirmek olası mı? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

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Milyonlar şaşkına döndü! Whatsapp’ta kimsenin bilmediği yöntem ifşa edildi!

Android Telefonlarda WhatsApp Mesajları Nasıl Geri Getirilir?

Android telefonlar amacıyla genellikle iki değişik yöntemden söz edebiliriz. Burada sohbet geçmişinizin yedeğini almış olmanız gerekmektedir.

Milyonlar şaşkına döndü! Whatsapp’ta kimsenin bilmediği yöntem ifşa edildi!

Bu aşamada eğer şimdiye kadar herhangi bir şekilde yedekleme işlemi yapmamışsanız, alttaki aşamaları kullanarak yedekleme prosedürünü başlatabilirsiniz:

Milyonlar şaşkına döndü! Whatsapp’ta kimsenin bilmediği yöntem ifşa edildi!
· Önce ayarlar bölümüne girin
Milyonlar şaşkına döndü! Whatsapp’ta kimsenin bilmediği yöntem ifşa edildi!

· Sonrasında sohbet yedeği oluştur sekmesini işaretleyin

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