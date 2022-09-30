Milyonlar şaşkına döndü! Whatsapp'ta kimsenin bilmediği yöntem ifşa edildi!
WhatsApp hem android hem de İOS işletim sistemine sahip olan telefonlarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. WhatsApp mesajlarınız silindiğinde ilk evvel hangi işletim sistemini kullandığınıza ilgi etmeniz gerekmektedir. Çünkü iki değişik işletim sisteminde WhatsApp mesajlarını geri getirme işlemleri birbirinden değişik olmaktadır.
30.09.2022 08:33 - Son Güncelleme: 30.09.2022 08:33
WhatsApp en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Bu programın kolay bir şekilde kullanılıyor olması ve üs düzeyde bir hizmeti sizlerle buluşturması, sık sık tercih edilmesine sebep oluyor. WhatsApp mesajlarının silinmesi kimi vakit can sıkıcı olabiliyor. Peki, WhatsApp eski mesajları geri getirmek olası mı? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!