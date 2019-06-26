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Yeni bir efsane doğuyor! 'Makarov' yerini çelik yelek delen 'Udav'a bırakıyor

Rus savunma sanayi şirketi Rostec tarafından üretilen 9×21 mm mermi kalibreli tabanca ''Udav'' tanıtımı yapıldı. Tabancanın 100 metre mesafeden 1.4 milimetrelik titanyum veya 4 milimetrelik çelik zırhı delme kapasitesine sahip özellikleri bulunuyor.

26.06.2019 17:26 - Son Güncelleme: 26.06.2019 17:31
Yeni bir efsane doğuyor! 'Makarov' yerini çelik yelek delen 'Udav'a bırakıyor

Rus savunma sanayi şirketi Rostec, Rus polisi ve ordusu tarafından kullanılan Sovyet efsanesi Makarov tabancasının yerini sert hava koşullarında çalışabilen ve çelik yelek delebilen Udav marka tabancanın alacağını açıkladı. Tabancanın 100 metre mesafeden 1.4 milimetrelik titanyum veya 4 milimetrelik çelik zırhı delme kapasitesine sahip özellikleri bulunuyor.

Yeni bir efsane doğuyor! 'Makarov' yerini çelik yelek delen 'Udav'a bırakıyor

Rostec, "Udav, dünyanın en güçlü silahlarından biri olacak. 9×21 mm kalibreli mermi kullanacak olan tabanca, 100 metre mesafeden 1.4 milimetrelik titanyum veya 4 milimetrelik çelik zırhı delip geçebilecek" ifadelerini kullandı.

Yeni bir efsane doğuyor! 'Makarov' yerini çelik yelek delen 'Udav'a bırakıyor

Tabancanın —70 ile +50 derece arasındaki sıcaklıklarda işlev gösterebildiğini anlatan Rostec, Arktik'te, çölde ve yüksek nemli ortamlarda yapılan testlerin başarılı sonuç verdiğinin altını çizdi.

Yeni bir efsane doğuyor! 'Makarov' yerini çelik yelek delen 'Udav'a bırakıyor

1950'li yıllardan bu yana imal edilen ve Kalaşnikof silahlarının çağdaşı olan Makarov tabancası, güvenirlik ve kullanım kolaylığı bakımından Kalaşnikoflarla eşit seviyede görülüyor.

Yeni bir efsane doğuyor! 'Makarov' yerini çelik yelek delen 'Udav'a bırakıyor

Makarov tabancası, ormanlık alana iniş yapılması halinde vahşi hayvanlara karşı koymak için kullanılmak üzere uzaydan yeryüzüne iniş yapan Rus Soyuz uzay kapsülündeki kozmonot hayatta kalma kitinde de standart bir parça olarak yer alıyordu.

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