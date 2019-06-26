Yeni bir efsane doğuyor! 'Makarov' yerini çelik yelek delen 'Udav'a bırakıyor
Rus savunma sanayi şirketi Rostec tarafından üretilen 9×21 mm mermi kalibreli tabanca ''Udav'' tanıtımı yapıldı. Tabancanın 100 metre mesafeden 1.4 milimetrelik titanyum veya 4 milimetrelik çelik zırhı delme kapasitesine sahip özellikleri bulunuyor.
26.06.2019 17:26
- Son Güncelleme: 26.06.2019 17:31
Rus savunma sanayi şirketi Rostec, Rus polisi ve ordusu tarafından kullanılan Sovyet efsanesi Makarov tabancasının yerini sert hava koşullarında çalışabilen ve çelik yelek delebilen Udav marka tabancanın alacağını açıkladı. Tabancanın 100 metre mesafeden 1.4 milimetrelik titanyum veya 4 milimetrelik çelik zırhı delme kapasitesine sahip özellikleri bulunuyor.
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