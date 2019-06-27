Google'dan kullanıcılarına kritik uyarı: Bu uygulamaları hemen silin, telefonunuza zarar veriyor!
Teknoloji devi Google, milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan mutlaka silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, telefon kullanıcıları için kritik uyarılar yaptı. Google'ın uyarılarından sonra birçok akıllı telefon kullanıcısı, Google'ın uyardığı, telefona zarar veren o programları merak ediyor. Peki hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? İşte mutlaka telefondan silinmesi gereken uygulamalar...
27.06.2019 04:26
- Son Güncelleme: 27.06.2019 04:36
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