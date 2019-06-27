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Google'dan kullanıcılarına kritik uyarı: Bu uygulamaları hemen silin, telefonunuza zarar veriyor!

Teknoloji devi Google, milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan mutlaka silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, telefon kullanıcıları için kritik uyarılar yaptı. Google'ın uyarılarından sonra birçok akıllı telefon kullanıcısı, Google'ın uyardığı, telefona zarar veren o programları merak ediyor. Peki hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? İşte mutlaka telefondan silinmesi gereken uygulamalar...

27.06.2019 04:26 - Son Güncelleme: 27.06.2019 04:36
Google'dan kullanıcılarına kritik uyarı: Bu uygulamaları hemen silin, telefonunuza zarar veriyor!

Telefonlara ücretsiz olarak yüklenen bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere!

Google'dan kullanıcılarına kritik uyarı: Bu uygulamaları hemen silin, telefonunuza zarar veriyor!

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google'dan kullanıcılarına kritik uyarı: Bu uygulamaları hemen silin, telefonunuza zarar veriyor!

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Google'dan kullanıcılarına kritik uyarı: Bu uygulamaları hemen silin, telefonunuza zarar veriyor!

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Google'dan kullanıcılarına kritik uyarı: Bu uygulamaları hemen silin, telefonunuza zarar veriyor!

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

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