WhatsApp'tan kuralları baştan yazdıracak yenilik! Görenin eli ayağına dolaşıyor! Dokunmatiğe dokunduğunuz anda aktif olacak. Yeni özellikleri Beta uygulamasında test eden mesajlaşma uygulaması WhatsApp yine çok konuşulacak bir özellik için çalışmalara başladı. Meta çatısı altında toplanan uygulamanın iOS için geliştirdiği bir özellik gün yüzüne çıktı. Bilindiği üzere WhatsApp'tan mesaj gelince telefonun kilitli ana ekranında sadece isim ya da grup ismi yer alıyor. WhatsApp yeni güncellemesinde kişi ya da grup sohbeti fotoğrafının kilitli ana ekranda da görünmesini sağlayacak.