WhatsApp'tan kuralları baştan yazdıracak yenilik! Görenin eli ayağına dolaşıyor! Dokunmatiğe dokunduğunuz anda aktif olacak!
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp yeni özellik için harekete geçti. Son olarak Beta'da kullanıcılarının erişimine açılan güncelleme uygulamanın yazılım sürümünü 2.2201.2 oldu. WhatsApp Beta platformunda yeni bir özelliği test etmeye devam ediyor. Mesajlaşma uygulamasının test ettiği son özellik kullanıcıları şaşırtacak türden. Pek çok kullanıcı henüz bu özelliğe dair detayları bilmiyor. Söz konusu özelliği göre, artık size mesaj gönderen kişinin adıyla birlikte sol tarafta profil fotoğrafı da yer alacak.
WhatsApp'tan kuralları baştan yazdıracak yenilik! Görenin eli ayağına dolaşıyor! Dokunmatiğe dokunduğunuz anda aktif olacak. Yeni özellikleri Beta uygulamasında test eden mesajlaşma uygulaması WhatsApp yine çok konuşulacak bir özellik için çalışmalara başladı. Meta çatısı altında toplanan uygulamanın iOS için geliştirdiği bir özellik gün yüzüne çıktı. Bilindiği üzere WhatsApp'tan mesaj gelince telefonun kilitli ana ekranında sadece isim ya da grup ismi yer alıyor. WhatsApp yeni güncellemesinde kişi ya da grup sohbeti fotoğrafının kilitli ana ekranda da görünmesini sağlayacak.
ARTIK GÖREBİLECEKSİNİZ
WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar alındığında sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor.
Android'de ise durum farklı. Çünkü WhatsApp kullanan Android kullanıcıları, WhatsApp'tan bir bildirim geldiğinde bir süredir sistem bildirimlerinde söz konusu bildirime dair profil fotoğraflarını görüntüleyebiliyor.
SİZDEN BAHSEDENLERİ BİLDİRECEK
Öte yandan WhatsApp'ta, orijinal adı mention'lama olan 'bahsetme' özelliği yer alıyor. Bu fonksiyon sayesinde, katıldığınız gruplarda bir kişi @ işaretiyle adınızı yazarak sizden bahsedebiliyor.