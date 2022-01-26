Yerli otomobil TOGG sektöre hızlı giriş yapacak! Seri üretim için tarih verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank Türkiye'nin merakla yollara inmesini beklediği TOGG'un seri üretim bandından ineceği tarihi de işaret etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
26.01.2022 01:26
- Son Güncelleme: 26.01.2022 01:29
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, üretimin, istihdamın ve ihracatın dinamosu olan fabrikaların temel atma ve açılış törenlerine katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Türkiye'yi kritik teknolojileri üretebilen küresel bir üs haline getirmek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Varank, "Kontrolmatik'in batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanındaki bu öncü yatırımı da bu vizyonu tahkim edecek önemli bir girişim." diye konuştu.