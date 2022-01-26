Yerli otomobil TOGG sektöre hızlı giriş yapacak! Seri üretim için tarih verildi

'SEKTÖRE HIZLI BİR GİRİŞ YAPTIK'

Varank, enerji depolama sistemlerinin şarj altyapısı için de kritik bir unsur olduğunu belirterek, "Biz de ülke olarak, rekabet şartlarının eşitlendiği şu dönemde Türkiye'nin Otomobili ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yaptık.