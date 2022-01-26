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Yerli otomobil TOGG sektöre hızlı giriş yapacak! Seri üretim için tarih verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank Türkiye'nin merakla yollara inmesini beklediği TOGG'un seri üretim bandından ineceği tarihi de işaret etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

26.01.2022 01:26 - Son Güncelleme: 26.01.2022 01:29
Yerli otomobil TOGG sektöre hızlı giriş yapacak! Seri üretim için tarih verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, üretimin, istihdamın ve ihracatın dinamosu olan fabrikaların temel atma ve açılış törenlerine katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Yerli otomobil TOGG sektöre hızlı giriş yapacak! Seri üretim için tarih verildi

Türkiye'yi kritik teknolojileri üretebilen küresel bir üs haline getirmek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Varank, "Kontrolmatik'in batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanındaki bu öncü yatırımı da bu vizyonu tahkim edecek önemli bir girişim." diye konuştu.

Yerli otomobil TOGG sektöre hızlı giriş yapacak! Seri üretim için tarih verildi

Varank, hızlı teknolojik gelişmelerle enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekerek, " Bu yatırımın kıymeti, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli otomobil TOGG sektöre hızlı giriş yapacak! Seri üretim için tarih verildi

Fosil yakıtların kullanıldığı içten yanmalı motor teknolojisinin tarih olduğunu ifade eden Varank, bunların yerini alacak elektrikli araçların maliyetinin büyük kısmının da pillerden kaynaklandığına işaret etti.

Yerli otomobil TOGG sektöre hızlı giriş yapacak! Seri üretim için tarih verildi

'SEKTÖRE HIZLI BİR GİRİŞ YAPTIK'
Varank, enerji depolama sistemlerinin şarj altyapısı için de kritik bir unsur olduğunu belirterek, "Biz de ülke olarak, rekabet şartlarının eşitlendiği şu dönemde Türkiye'nin Otomobili ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yaptık.

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