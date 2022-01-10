Vav TV İzle
Haberler Teknoloji WhatsApp tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak

WhatsApp tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak

Belirli dönemlerde iOS ve Android kullanıcıları için birtakım yenilikleri Beta uygulamasında test eden mesajlaşma uygulaması WhatsApp yine çok konuşulacak bir özellik için düğmeye bastı. Meta çatısı altında toplanan uygulamanın iOS için geliştirdiği bir özellik gün yüzüne çıktı. Bilindiği üzere WhatsApp'tan mesaj gelince telefonun kilitli ana ekranında sadece isim ya da grup ismi yer alıyor. WhatsApp yeni güncellemesinde kişi ya da grup sohbeti fotoğrafının kilitli ana ekranda da görünmesini sağlayacak.

10.01.2022 15:06 - Son Güncelleme: 10.01.2022 15:15
WhatsApp’tan tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak

WhatsApp'tan tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp Beta platformunda yeni bir özelliği test ediyor. Mesajlaşma uygulamasının test ettiği son özellik kullanıcıları şaşırtacak türden. Pek çok kullanıcı henüz bu özelliğe dair detayları bilmiyor. Söz konusu özelliği göre, artık size mesaj gönderen kişinin adıyla birlikte sol tarafta profil fotoğrafı da yer alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
WhatsApp’tan tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak

ARTIK GÖREBİLECEKSİNİZ

WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar alındığında sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor.

WhatsApp’tan tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak

Ancak bu özellik, iOS 15 API'lerini kullanıyor. Bu yüzden yalnızca iOS 15'teki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor. En azından aktarılanlar bu yönde.

WhatsApp’tan tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak

Android'de ise durum farklı. Çünkü WhatsApp kullanan Android kullanıcıları, WhatsApp'tan bir bildirim geldiğinde bir süredir sistem bildirimlerinde söz konusu bildirime dair profil fotoğraflarını görüntüleyebiliyor.

WhatsApp’tan tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak

SİZDEN BAHSEDENLERİ BİLDİRECEK

Öte yandan WhatsApp'ta, orijinal adı mention'lama olan 'bahsetme' özelliği yer alıyor. Bu fonksiyon sayesinde, katıldığınız gruplarda bir kişi @ işaretiyle adınızı yazarak sizden bahsedebiliyor.

SON DAKİKA