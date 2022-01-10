WhatsApp tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak
Belirli dönemlerde iOS ve Android kullanıcıları için birtakım yenilikleri Beta uygulamasında test eden mesajlaşma uygulaması WhatsApp yine çok konuşulacak bir özellik için düğmeye bastı. Meta çatısı altında toplanan uygulamanın iOS için geliştirdiği bir özellik gün yüzüne çıktı. Bilindiği üzere WhatsApp'tan mesaj gelince telefonun kilitli ana ekranında sadece isim ya da grup ismi yer alıyor. WhatsApp yeni güncellemesinde kişi ya da grup sohbeti fotoğrafının kilitli ana ekranda da görünmesini sağlayacak.
WhatsApp'tan tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp Beta platformunda yeni bir özelliği test ediyor. Mesajlaşma uygulamasının test ettiği son özellik kullanıcıları şaşırtacak türden. Pek çok kullanıcı henüz bu özelliğe dair detayları bilmiyor. Söz konusu özelliği göre, artık size mesaj gönderen kişinin adıyla birlikte sol tarafta profil fotoğrafı da yer alacak.
ARTIK GÖREBİLECEKSİNİZ
WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar alındığında sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor.
Ancak bu özellik, iOS 15 API'lerini kullanıyor. Bu yüzden yalnızca iOS 15'teki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor. En azından aktarılanlar bu yönde.
SİZDEN BAHSEDENLERİ BİLDİRECEK
Öte yandan WhatsApp'ta, orijinal adı mention'lama olan 'bahsetme' özelliği yer alıyor. Bu fonksiyon sayesinde, katıldığınız gruplarda bir kişi @ işaretiyle adınızı yazarak sizden bahsedebiliyor.