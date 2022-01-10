WhatsApp tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak

WhatsApp'tan tokat etkisi yaratacak özellik için kolları sıvadı! Duyanın eli ayağı birbirine dolaşacak. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp Beta platformunda yeni bir özelliği test ediyor. Mesajlaşma uygulamasının test ettiği son özellik kullanıcıları şaşırtacak türden. Pek çok kullanıcı henüz bu özelliğe dair detayları bilmiyor. Söz konusu özelliği göre, artık size mesaj gönderen kişinin adıyla birlikte sol tarafta profil fotoğrafı da yer alacak.