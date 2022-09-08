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Whatsapp'tan 3 bomba özellik! Hayır demekten çekinenlere müjde! Artık çevrimiçiyken...

Whatsapp'a yeni özellik geliyor! Milyonlarca kişi tarafından beklenen 3 özellik devreye girdi. Gruplarda yönetici olan kişiler artık başkalarının mesajlarını herkesten silebilecek. Bu özelliğin yanı sıra 48 saatten uzun bir süre içerisinde atılan tüm mesajları herkesten kaldırabileceksiniz. Ayrıca hayır diyemeyenler için de çok beklenen bir özellik ortaya çıktı. Konuşmak istemediğiniz kişiye çevrimiçi olduğunuzu gizleyebilirsiniz. Peki, Whatsapp özellikleri neler? Whatsapp yeni özellikler ne zaman gelecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
08.09.2022 16:59 - Son Güncelleme: 08.09.2022 16:59
Whatsapp’tan 3 bomba özellik! Hayır demekten çekinenlere müjde! Artık çevrimiçiyken...

Whatsapp 3 yeni bomba özelliğini duyurdu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Whatsapp yeni özellikleri neler sorusu yer alıyor. İşte uzun zamandır beklenen o özellikler ve konu hakkında merak edilenler...

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Whatsapp’tan 3 bomba özellik! Hayır demekten çekinenlere müjde! Artık çevrimiçiyken...

Gruplarda yönetici olan kişiler artık başkalarının mesajlarını herkesten silebilecek. Üstelik 2 saat kısıtlamasına da takılmayacak.

Whatsapp’tan 3 bomba özellik! Hayır demekten çekinenlere müjde! Artık çevrimiçiyken...

48 saatten uzun bir süre içerisinde atılan tüm mesajları herkesten kaldırabileceksiniz. Üstelik bu özelliğin kullanımı an itibariyle başlatıldı.

Whatsapp’tan 3 bomba özellik! Hayır demekten çekinenlere müjde! Artık çevrimiçiyken...

Bir mesajı sildikten sonra ekranın alt tarafında çıkan bildiriminin hemen sağ tarafında geri al şeklinde bir buton olacak.

Whatsapp’tan 3 bomba özellik! Hayır demekten çekinenlere müjde! Artık çevrimiçiyken...

Geri alma işleminin yalnızca bu bildirim gidene kadar geçerli olacağı yani birkaç saniyeliğine mümkün olacağı belirtiliyor.

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