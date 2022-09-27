Whatsapp'tan bomba özellik! Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok!
iPhone, Android ve masaüstü sürüm için yeni özellikleri test eden WhatsApp, nihayet yıllardır çözülemeyen sorun için de düğmeye bastı.
27.09.2022 09:20 - Son Güncelleme: 27.09.2022 09:20
Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, son zamanlarda kullanıcı kaybetmeye başladı. Kaybettiği bu kullanıcıları geri kazanmak isteyen WhatsApp, yeni güncellemelerle yüzleri güldürmeye başladı. iPhone, Android ve masaüstü sürüm için yeni özellikleri test eden WhatsApp, yıllardır çözülemeyen sorun için de düğmeye bastı. Uzun zamandır beklenen bir özellikle daha kullanıcılara sunulacak.
WHATSAPP ARTIK TABLET DESTEĞİNE KAVUŞUYOR
Wabetainfo sitesinin haberine göre WhatsApp Beta v2.22.21.5 ile v2.22.21.6 beta sürümlerinde yeni bir özellik keşfedildi. WhatsApp uygulaması yıllardır tabletlerde kullanılamıyordu. Artık yeni güncelleme sayesinde sim kart takmadan WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak.