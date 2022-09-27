Whatsapp’tan bomba özellik! Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok!

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, son zamanlarda kullanıcı kaybetmeye başladı. Kaybettiği bu kullanıcıları geri kazanmak isteyen WhatsApp, yeni güncellemelerle yüzleri güldürmeye başladı. iPhone, Android ve masaüstü sürüm için yeni özellikleri test eden WhatsApp, yıllardır çözülemeyen sorun için de düğmeye bastı. Uzun zamandır beklenen bir özellikle daha kullanıcılara sunulacak.