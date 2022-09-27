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Whatsapp'tan bomba özellik! Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok!

iPhone, Android ve masaüstü sürüm için yeni özellikleri test eden WhatsApp, nihayet yıllardır çözülemeyen sorun için de düğmeye bastı.

takvim.com.tr
27.09.2022 09:20 - Son Güncelleme: 27.09.2022 09:20
Whatsapp’tan bomba özellik! Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok!

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, son zamanlarda kullanıcı kaybetmeye başladı. Kaybettiği bu kullanıcıları geri kazanmak isteyen WhatsApp, yeni güncellemelerle yüzleri güldürmeye başladı. iPhone, Android ve masaüstü sürüm için yeni özellikleri test eden WhatsApp, yıllardır çözülemeyen sorun için de düğmeye bastı. Uzun zamandır beklenen bir özellikle daha kullanıcılara sunulacak.

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Whatsapp’tan bomba özellik! Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok!

WHATSAPP ARTIK TABLET DESTEĞİNE KAVUŞUYOR

Wabetainfo sitesinin haberine göre WhatsApp Beta v2.22.21.5 ile v2.22.21.6 beta sürümlerinde yeni bir özellik keşfedildi. WhatsApp uygulaması yıllardır tabletlerde kullanılamıyordu. Artık yeni güncelleme sayesinde sim kart takmadan WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak.

Whatsapp’tan bomba özellik! Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok!

Arkadaş modu olarak da tanımlanan yeni özellik, Android tablette ikincil bir WhatsApp hesabını kullanmaya olanak tanıyacak.

Whatsapp’tan bomba özellik! Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok!

Bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamayı hem telefon, hem de tablet ile toplam dört cihaza kadar kullanabilmek mümkün olacak. Ancak telefon ve tablet arasında mesajları senkronize etmek için aktif bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekiyor.

Whatsapp’tan bomba özellik! Yıllardır bekleniyordu! Artık telefona ihtiyacınız yok!

WhatsApp'ı tablette kullanmak ise oldukça basit. Yeni gelecek güncelleme ile yapılması gereken tek şey Android tablete yüklediğiniz WhatsApp uygulamasından, "Ayarlar"a gidip, "Bağlı Cihazlar"a dokunup ardından QR kodunu taramak.

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