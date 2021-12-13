WhatsApp'ta kural değişiyor! Duyanın ağzı bir karış açık kalabilir! Kara listeyle ilgili sır gibi saklanan özellik ortaya çıktı!
Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ta yeni bir özelliğin aktif olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu özellikle birlikte artık kara listeye eklenen tüm kişiler o seçeneği göremeyecek. WhatsApp yeni bir özelliği kullanıcılarıyla buluşturmak için harekete geçti. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması 'Son Görülme' kısmıyla ilgili dördüncü bir seçeneği kullanıcılarına sunacak. 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneğiyle kara listeye almadığınız kişiler son görülmenizi görebilecek. Bu listede yer alan kullanıcılar ise son görülmenize bakamayacak.
WhatsApp'ta kural değişiyor! Duyanın ağzı bir karış açık kalabilir! Kara listeyle ilgili sır gibi saklanan özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ı aktif olarak kullanan kişilere Ayarlar kısmında yer alan 'Son Görülme' özelliği için üç seçenek sunuluyor. Siz son görülmenizi herkese açık, kişilerim ya da hiç kimse seçeneklerinden birisini seçerek aktif edebiliyorsunuz. Hiç kimse seçeneğini seçtiğiniz zaman siz de diğer kullanıcıların son görülmesini göremiyordunuz. Ancak bu konuda dördüncü bir özellik daha aktif edilecek. Kişilerim hariç seçeneğiyle kara listeye aldığınız kişiler son görülmenize erişemeyecek.
YENİ ÖZELLİK GELİYOR
WhatsApp herkesin beklediği bir özelliği daha aktif etmek için çalışmalara başladı. Bilindiği üzere uygulamayı aktif olarak kullanan kişilere Ayarlar kısmında yer alan 'Son Görülme' özelliği için üç seçenek sunuluyor.