WhatsApp'ta kural değişiyor! Duyanın ağzı bir karış açık kalabilir! Kara listeyle ilgili sır gibi saklanan özellik ortaya çıktı! WhatsApp'ı aktif olarak kullanan kişilere Ayarlar kısmında yer alan 'Son Görülme' özelliği için üç seçenek sunuluyor. Siz son görülmenizi herkese açık, kişilerim ya da hiç kimse seçeneklerinden birisini seçerek aktif edebiliyorsunuz. Hiç kimse seçeneğini seçtiğiniz zaman siz de diğer kullanıcıların son görülmesini göremiyordunuz. Ancak bu konuda dördüncü bir özellik daha aktif edilecek. Kişilerim hariç seçeneğiyle kara listeye aldığınız kişiler son görülmenize erişemeyecek.