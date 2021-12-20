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Haberler Teknoloji Aralık ayı iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Apple fiyatları! Macbook Air, Macbook Pro, iPad güncel fiyat listesi!

Aralık ayı iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Apple fiyatları! Macbook Air, Macbook Pro, iPad güncel fiyat listesi!

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki ürünlerine bir kez daha zam yaptı. Apple'ın yeni zam kararıyla birlikte iPhone'un tüm modelleri, Macbook ve iPad'lerin fiyatları yükseldi. Peki, iPhone SE, 11, 12 ve 13 fiyatları kaç TL ne kadar oldu? Zamlı iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları ne kadar? İşte zam kararı sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları...

20.12.2021 08:51 - Son Güncelleme: 20.12.2021 08:52
Zamlı Apple fiyatları! Aralık ayı iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Macbook Air, Macbook Pro, iPad güncel fiyat listesi!

Apple zamları hakkında araştırmalar hız kazandı. iPhone modelleri başta olmak üzere Macbook, Apple Watch, iPad ve diğer tüm ürünlerine zam geldi. Artan döviz kurlarının ardından Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı yüzde 20 ila 30 arasındaki zammın ardından yeni bir zam duyurusu daha yaptı. Bu gelişmelerin ardından Apple, iPhone SE, 11, 12 ve 13 ile Macbook yeniz zamlı fiyatlar hakkında araştırmalar başladı. Peki, iPhone SE, 11, 12 ve 13 fiyatları kaç TL ne kadar oldu? Zamlı iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

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Zamlı Apple fiyatları! Aralık ayı iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Macbook Air, Macbook Pro, iPad güncel fiyat listesi!

İPHONE FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Apple Türkiye, artan döviz kurlarının etkisiyle ürünlerine bir zam daha yaptı. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamların ardından fiyatı 17 bin 999 Türk lirasından 22 bin 999 Türk lirasına yükselen iPhone 13 Pro Max 128GB, yeni zamla beraber 31 bin 999 Türk lirasından satılıyor.

Zamlı Apple fiyatları! Aralık ayı iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Macbook Air, Macbook Pro, iPad güncel fiyat listesi!

Öte yandan, iPhone 13 Pro Max 1TB sürümünün satış fiyatı 41 bin 999 Türk lirası olarak açıklandı.

Zamlı Apple fiyatları! Aralık ayı iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Macbook Air, Macbook Pro, iPad güncel fiyat listesi!

ZAMLI MAC FİYATLARI

Bundan 1 sene öncesine kadar öğrenci indirimi ile 9 bin Türk lirası seviyelerinde satılan 13 inç Macbook Air'ın fiyatı şu anda 19 bin 999 Türk lirası oldu.

MacBook Air M1 256 GB

Eski fiyat: 13 bin 499 TL
Yeni fiyat: 19 bin 999 TL

Zamlı Apple fiyatları! Aralık ayı iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Macbook Air, Macbook Pro, iPad güncel fiyat listesi!

MacBook Pro 13 inç 256 GB

Eski fiyat: 17 bin 499 TL
Yeni fiyat: 25 bin 999 TL

Macbook Pro 2021 14 inç 512 GB

Eski fiyat: 28 bin 999 TL
Yeni fiyat: 39 bin 999 TL

Macbook Pro 2021 16 inç 512 GB, 16 çekirdek

Eski fiyat: 35 bin 499 TL
Yeni fiyat: 49 bin 999 TL

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