Aralık ayı iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Apple fiyatları! Macbook Air, Macbook Pro, iPad güncel fiyat listesi!

İPHONE FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Apple Türkiye, artan döviz kurlarının etkisiyle ürünlerine bir zam daha yaptı. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamların ardından fiyatı 17 bin 999 Türk lirasından 22 bin 999 Türk lirasına yükselen iPhone 13 Pro Max 128GB, yeni zamla beraber 31 bin 999 Türk lirasından satılıyor.