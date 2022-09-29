Whatsapp’ta kimsenin bilmediği yöntem ifşa edildi! Milyonlar şaşkına döndü!

WhatsApp hem android hem de İOS işletim sistemine sahip olan telefonlarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. WhatsApp mesajlarınız silindiğinde ilk evvel hangi işletim sistemini kullandığınıza ilgi etmeniz gerekmektedir. Çünkü iki değişik işletim sisteminde WhatsApp mesajlarını geri getirme işlemleri birbirinden değişik olmaktadır.