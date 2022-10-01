Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz! Bunu yapan bin pişman olur!
Teknolojinin süratli bir şekilde ilerlemesi ile birlikte hırsızlık yapma yöntemleri de değişmiş halde nokta teknolojinin bu kadar ilerleme göstermiş olması insanların tehlike altında olmasına yol açıyor. Artık süratli şekilde oluşturulan soygunlar elimizdeki telefonlar yardımıyla yapılır WhatsApp üzerinden dolandırılmamak amacıyla ilgi edilmesi gereken birtakım detaylar bulunuyor.
WhatsApp kullanıcıları bu haberimizi okumalısınız! Çünkü bu sayede binlerce liranızın çalınmasını önlemeniz mümkün! Edinilen verilere göre son günlerde WhatsApp üzerinden dolandırıcılık olaylarına rastlandı. Bundan ötürü WhatsApp mesajlarına dikkat edilmesinin şart olduğu belirtildi.
WhatsApp Üzerinden Büyük Vurgun!
WhatsApp üzerinden oluşturulan dolandırıcılık sizin yakınlarınız ile yaptığınız son konuşmalar taklit edilerek yapılıyor.
Arkadaşlarınıza ve başka yakınlarınıza sizin adınıza WhatsApp üzerinden mesaj yollanıyor. Sıradan bir konuşma haline getirilen hal yardımıyla bilgisayar korsanları sizi ve yakınlarınızı kısa vakit içinde dolandırabiliyor.
Bunlara Tıklayan Patlar!
Kısaltma servislerini kullanıp oluşturulmuş linklere tıklamayın. Genellikle WhatsApp üzerinden gönderilmiş olan linkler hacker saldırıları ardından yüklü miktarda paranızdan olmanıza sebep oluyor.