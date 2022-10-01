Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz! Bunu yapan bin pişman olur!

WhatsApp kullanıcıları bu haberimizi okumalısınız! Çünkü bu sayede binlerce liranızın çalınmasını önlemeniz mümkün! Edinilen verilere göre son günlerde WhatsApp üzerinden dolandırıcılık olaylarına rastlandı. Bundan ötürü WhatsApp mesajlarına dikkat edilmesinin şart olduğu belirtildi.