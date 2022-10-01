Vav TV İzle
Haberler Teknoloji Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz! Bunu yapan bin pişman olur!

Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz! Bunu yapan bin pişman olur!

Teknolojinin süratli bir şekilde ilerlemesi ile birlikte hırsızlık yapma yöntemleri de değişmiş halde nokta teknolojinin bu kadar ilerleme göstermiş olması insanların tehlike altında olmasına yol açıyor. Artık süratli şekilde oluşturulan soygunlar elimizdeki telefonlar yardımıyla yapılır WhatsApp üzerinden dolandırılmamak amacıyla ilgi edilmesi gereken birtakım detaylar bulunuyor.

takvim.com.tr
01.10.2022 09:12 - Son Güncelleme: 01.10.2022 09:12
Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz! Bunu yapan bin pişman olur!

WhatsApp kullanıcıları bu haberimizi okumalısınız! Çünkü bu sayede binlerce liranızın çalınmasını önlemeniz mümkün! Edinilen verilere göre son günlerde WhatsApp üzerinden dolandırıcılık olaylarına rastlandı. Bundan ötürü WhatsApp mesajlarına dikkat edilmesinin şart olduğu belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz! Bunu yapan bin pişman olur!

WhatsApp Üzerinden Büyük Vurgun!

WhatsApp üzerinden oluşturulan dolandırıcılık sizin yakınlarınız ile yaptığınız son konuşmalar taklit edilerek yapılıyor.

Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz! Bunu yapan bin pişman olur!

Arkadaşlarınıza ve başka yakınlarınıza sizin adınıza WhatsApp üzerinden mesaj yollanıyor. Sıradan bir konuşma haline getirilen hal yardımıyla bilgisayar korsanları sizi ve yakınlarınızı kısa vakit içinde dolandırabiliyor.

Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz! Bunu yapan bin pişman olur!

Gönderilmiş olan linklere yakınlarınız tıkladığında telefonu kullanarak bilgilerini sızılıyor. Dolandırıcıların Daha yaratıcı yöntemler kullanılarak yapmış oldukları bu hırsızlık ardından vatandaşlar binlerce lirasını çaldırıyor.

Whatsapp kullanıcıları dikkat! Bu yöntemle binlerce liranızı çaldırabilirsiniz! Bunu yapan bin pişman olur!

Bunlara Tıklayan Patlar!

Kısaltma servislerini kullanıp oluşturulmuş linklere tıklamayın. Genellikle WhatsApp üzerinden gönderilmiş olan linkler hacker saldırıları ardından yüklü miktarda paranızdan olmanıza sebep oluyor.

SON DAKİKA