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Haberler Teknoloji Whatsapp'ta bomba yenilik! Gördün yazmadın derdine son! İşte mavi tik işareti çıkmadan mesajları gizlice okumanın kolay yöntemi

Whatsapp'ta bomba yenilik! Gördün yazmadın derdine son! İşte mavi tik işareti çıkmadan mesajları gizlice okumanın kolay yöntemi

Whatsapp günümüzde en çok ilgi gören ve kullanılan uygulamadır. Kişilerin hayatlarında son derece mühim bir yer edinen Whatsapp programı her geride bıraktığımız gün adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Çiftlerin günümüzdeki en büyük sorunu mavi tik olarak ön plana çıkıyor. Çiftler bu sebeplerden dolayı sık sık birbiriyle kavga ederek büyük hatalar yaşıyor.

takvim.com.tr
07.11.2022 11:49 - Son Güncelleme: 07.11.2022 11:51
Whatsapp’ta bomba yenilik! Gördün yazmadın derdine son! İşte mavi tik işareti çıkmadan mesajları gizlice okumanın kolay yöntemi

Yeni tasarlanan özellik yardımıyla mesajı okusanız bile karşı taraftaki bireyin bunu anlaması pek olası olmuyor. Dolayısıyla bu yeni özelliğe vatandaşlar yoğun düzeyde ilgi gösteriyor. Artık gönderilen mesajı merak edip açamama gibi bir hal söz hususu olmayacak.

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Whatsapp’ta bomba yenilik! Gördün yazmadın derdine son! İşte mavi tik işareti çıkmadan mesajları gizlice okumanın kolay yöntemi

Mavi Tiki Kapatın!

Mavi tik kapatma prosedürünü yaparak bu süreçte mühim bir adım atabilirsiniz. Bu bağlamda yapmanız gereken olabildiğince basittir.

Whatsapp’ta bomba yenilik! Gördün yazmadın derdine son! İşte mavi tik işareti çıkmadan mesajları gizlice okumanın kolay yöntemi

Whatsapp uygulamasına girerek ayarla sekmesinden hesap ve gizliliği seçtikten sonra seçtikten sonra okundu bilgisi adımlarına giderek bu bölgeden okunmayı kapatabilirsiniz.

Whatsapp’ta bomba yenilik! Gördün yazmadın derdine son! İşte mavi tik işareti çıkmadan mesajları gizlice okumanın kolay yöntemi

Sonuç olarak mesajlarınızı karşı taraf okusa bile mavi tik işareti görünmeyecek ve karşı taraf sizin mesajı okuyup okumadığınızı anlayamayacak.

Whatsapp’ta bomba yenilik! Gördün yazmadın derdine son! İşte mavi tik işareti çıkmadan mesajları gizlice okumanın kolay yöntemi

Mavi tik çiftler arasında şimdilerde yaşanan en büyü sorunların başında yer alıyor. Mavi tik meselesini çözüme kavuşturmak sizlere her yönden avantajlı bir hizmet imkanı sağlayacaktır.

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