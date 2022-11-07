Whatsapp’ta bomba yenilik! Gördün yazmadın derdine son! İşte mavi tik işareti çıkmadan mesajları gizlice okumanın kolay yöntemi

Yeni tasarlanan özellik yardımıyla mesajı okusanız bile karşı taraftaki bireyin bunu anlaması pek olası olmuyor. Dolayısıyla bu yeni özelliğe vatandaşlar yoğun düzeyde ilgi gösteriyor. Artık gönderilen mesajı merak edip açamama gibi bir hal söz hususu olmayacak.

