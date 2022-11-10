Arkadaşlarınız kafayı yiyecek! Whatsapp'ın bu hilesine inanamayacaksınız, hemen kullanacaksınız!
Konuştuğunuz kişileri şaşırtmak ve keyiflendirmek bağlamında bu tarz hileleri kullanmak hoş olabilir.
10.11.2022 09:16 - Son Güncelleme: 10.11.2022 09:16
Sosyal medya günümüzün mühim bir gerçekliği konumuna geldi. İnsanlar birbirlerinden haber alabilmek ya da bahsetmek bağlamında bu platformları tercih ediyor. Anlık yazışma, sesli ya da görünümlü sohbet etme olanağı sunan bu platformun ilaveten daha bilinmeyen pek çok keyifli hilesi bulunuyor. Bu da son günlerde Whatsapp uygulamasının sık sık karşımıza çıkmasını olası kılıyor!
Görünmez mesaj atarak karşı tarafta ufak çaplı bir şoka neden olabilirsiniz. Bu arada Whatsapp yeni nesil uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor!