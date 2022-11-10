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Haberler Teknoloji Arkadaşlarınız kafayı yiyecek! Whatsapp'ın bu hilesine inanamayacaksınız, hemen kullanacaksınız!

Arkadaşlarınız kafayı yiyecek! Whatsapp'ın bu hilesine inanamayacaksınız, hemen kullanacaksınız!

Konuştuğunuz kişileri şaşırtmak ve keyiflendirmek bağlamında bu tarz hileleri kullanmak hoş olabilir.

takvim.com.tr
10.11.2022 09:16 - Son Güncelleme: 10.11.2022 09:16
Arkadaşlarınız kafayı yiyecek! Whatsapp’ın bu hilesine inanamayacaksınız, hemen kullanacaksınız!

Sosyal medya günümüzün mühim bir gerçekliği konumuna geldi. İnsanlar birbirlerinden haber alabilmek ya da bahsetmek bağlamında bu platformları tercih ediyor. Anlık yazışma, sesli ya da görünümlü sohbet etme olanağı sunan bu platformun ilaveten daha bilinmeyen pek çok keyifli hilesi bulunuyor. Bu da son günlerde Whatsapp uygulamasının sık sık karşımıza çıkmasını olası kılıyor!

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Arkadaşlarınız kafayı yiyecek! Whatsapp’ın bu hilesine inanamayacaksınız, hemen kullanacaksınız!

Gizli mesaj göndermeyi mümkün kılan bu hileyle pek çok kişiyi çok şaşırtacaksınız. Bunu yapmak ayrıca oldukça kolay. Esas olarak mesajlaşma platformu olsa da pek çok ek özelliği olan uygulamanın hileleri çoğu insan tarafından bilinmiyor.

Arkadaşlarınız kafayı yiyecek! Whatsapp’ın bu hilesine inanamayacaksınız, hemen kullanacaksınız!

Görünmez mesaj atarak karşı tarafta ufak çaplı bir şoka neden olabilirsiniz. Bu arada Whatsapp yeni nesil uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor!

Arkadaşlarınız kafayı yiyecek! Whatsapp’ın bu hilesine inanamayacaksınız, hemen kullanacaksınız!

Whatsapp Görünmez Mesaj Hilesiyle Şaşırtın

Hileyi kullanmak gerçekten basittir. Ayrıca gerek android android gerekse ios telefonlarla uyumludur.

Arkadaşlarınız kafayı yiyecek! Whatsapp’ın bu hilesine inanamayacaksınız, hemen kullanacaksınız!

Hilenin en güzel yönü ise program gerçekleştirmek bağlamında diğer herhangi ek bir program indirmek de gerekmiyor.

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