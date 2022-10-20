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Haberler Teknoloji Whatsapp'ın bu hilesi sevgililerle, evlilerin arasını açacak! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor

Whatsapp'ın bu hilesi sevgililerle, evlilerin arasını açacak! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor

Günlük işlerin hallolmasında kullanıcıların hizmetinde olan program yararlı bulunduğu kadar zararları da vardır. Faydaları saymakla bitmeyen programın zararlarına bakalım. Whatsapp şahsi verilerin korunması adımında kullanıcılar bağlamında güvensiz bulunmaktadır. Bunun nedeni geride bıraktığımız sene ansızın gelen kullanıcı sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi fark etmeden bir çok kullanıcı onaylamıştır.

takvim.com.tr
20.10.2022 16:31 - Son Güncelleme: 20.10.2022 16:31
Whatsapp’ın bu hilesi sevgililerle, evlilerin arasını açacak! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor

Whatsapp kullanırken basit bir telefon ayarı yaparak mesajlar gönderilen mesaj okunsa bile okunmadı olarak görülebiliyor. Eşlerin arasını bozacak bu hal nasıl gerçekleşiyor inceleyelim.

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Whatsapp’ın bu hilesi sevgililerle, evlilerin arasını açacak! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor

Akıllı telefonlarda yapılacak kısacık bir ayarla bu özellikten faydalanmak mümkündür. Bu prosedür tam olarak gelen mesajı görmeyi sağlar. Gördüğünüzün bilgi kapasitesi karşı tarafa gitmez.

Whatsapp’ın bu hilesi sevgililerle, evlilerin arasını açacak! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor

Günlük hayatın sürati ile birtakım mesajlara daha sonra yanıt vermek isteyebiliriz. Mesaj gördüğünüz vakit karşı yönü yanıtsız bırakmak ayıp olarak görülmektedir.

Whatsapp’ın bu hilesi sevgililerle, evlilerin arasını açacak! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor

Kafa karıştırıcı bu ikilemden kurtulmanın bir yolu vardır. Telefonun kilit ekranında görülen mesajın karşı tarafa görüldüğü bilgisi gitmez.

Whatsapp’ın bu hilesi sevgililerle, evlilerin arasını açacak! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor

Telefonun ayarlarına gelerek gizlilik seçeneğine girin. Gizlilik seçeneğinde kilit ekranı tercihlerine girin.

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