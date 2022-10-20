Whatsapp'ın bu hilesi sevgililerle, evlilerin arasını açacak! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor
Günlük işlerin hallolmasında kullanıcıların hizmetinde olan program yararlı bulunduğu kadar zararları da vardır. Faydaları saymakla bitmeyen programın zararlarına bakalım. Whatsapp şahsi verilerin korunması adımında kullanıcılar bağlamında güvensiz bulunmaktadır. Bunun nedeni geride bıraktığımız sene ansızın gelen kullanıcı sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi fark etmeden bir çok kullanıcı onaylamıştır.
20.10.2022 16:31 - Son Güncelleme: 20.10.2022 16:31
Whatsapp kullanırken basit bir telefon ayarı yaparak mesajlar gönderilen mesaj okunsa bile okunmadı olarak görülebiliyor. Eşlerin arasını bozacak bu hal nasıl gerçekleşiyor inceleyelim.