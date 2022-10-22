Sizden habersiz şarjı yiyip bitiriyor! Şarjınız hemen bitiyorsa telefonunuzdan bu uygulamaları silin! Bundan sonra 3 gün dayanacak...
İşte şarjınızı hemen bitiren o uygulamalar...
22.10.2022 17:18 - Son Güncelleme: 23.10.2022 15:53
Akıllı telefonlarda en çok yaşanan sorunalrdan biri de şarjın çabuk bitmesi oluyor. Sebebi ortaya çıktı. Meğer indirdiğiniz bu uygulamalar sizden habersiz arka planda çalışarak pil gücünü yiyip bitiriyormuş. Bu uygulamaları silerek siz de enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. 3 gün kapanmadan dayanan telefonunuz sizi şoke edecek. İşte o şarj düşmanı uygulamalar...
FACEBOOK VE MESSENGER UYGULAMALARI
Facebook size daha iyi hizmet sunmak adına, ana sayfasını güncel tutmak, sizin için gönderileri derlemek gibi görevlere sahip. Bu yüzden arkada bir yandan çalışmaya devam ediyor. Messenger da aynı şekilde, arka planda size gelen mesajların bildirimlerini yollamak için görev yapıyor.