Sizden habersiz şarjı yiyip bitiriyor! Şarjınız hemen bitiyorsa telefonunuzdan bu uygulamaları silin! Bundan sonra 3 gün dayanacak...

Akıllı telefonlarda en çok yaşanan sorunalrdan biri de şarjın çabuk bitmesi oluyor. Sebebi ortaya çıktı. Meğer indirdiğiniz bu uygulamalar sizden habersiz arka planda çalışarak pil gücünü yiyip bitiriyormuş. Bu uygulamaları silerek siz de enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. 3 gün kapanmadan dayanan telefonunuz sizi şoke edecek. İşte o şarj düşmanı uygulamalar...