Kullananlar şaşkına döndü! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak! Facebook kullananlara dumur eden haber!

Türkiye'de ve Dünya'da en süregelen sarfedilen sosyal medya programların bir tanesi de Facebook.

Bu program sık sık olarak güncellenerek yeni özellikler kazanmaktadır. Eklenen her yeni özellik ise kullanıcılar bağlamında kullanılması zorunlu. Yani uygulamayı kullanabilmek için kesinlikle programın güncellenmesi gerekmektedir.