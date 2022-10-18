Vav TV İzle
Haberler Teknoloji Kullananlar şaşkına döndü! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak! Facebook kullananlara dumur eden haber!

Kullananlar şaşkına döndü! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak! Facebook kullananlara dumur eden haber!

Facebook uygulamasının son özelliği ise Protect olarak tanıtıldı. Bu yeni özelliği kullanmayan yani güncellenme yapılmayan hesaplar ile otomatik olarak kapatılacak. Bu açıklamanın yapılmasının sonrasında Facebook kullanıcılarının bu özelliği kullanıp kullanmayacağı konusu ile ilgili karar vermesi gerekmektedir.

takvim.com.tr
18.10.2022 08:50 - Son Güncelleme: 18.10.2022 08:50
Kullananlar şaşkına döndü! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak! Facebook kullananlara dumur eden haber!

Türkiye'de ve Dünya'da en süregelen sarfedilen sosyal medya programların bir tanesi de Facebook.
Bu program sık sık olarak güncellenerek yeni özellikler kazanmaktadır. Eklenen her yeni özellik ise kullanıcılar bağlamında kullanılması zorunlu. Yani uygulamayı kullanabilmek için kesinlikle programın güncellenmesi gerekmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kullananlar şaşkına döndü! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak! Facebook kullananlara dumur eden haber!

Facebook Protect

Yeni özelliğin tanıtılması ile birlikte birçok Facebook kullanıcısı projeyi araştırmaya başladı. Genel olarak Facebook Protect bir güvenlik kontrol sistemidir.

Kullananlar şaşkına döndü! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak! Facebook kullananlara dumur eden haber!

Dolayısıyla uygulamayı kullananlarının hesaplarının daha güvenli bir şekilde kullanılması için çıkarılan bir özelliktir. Bu özellik sayesinde yabancı kişilerin hesaplara erişimleri daha zor bir hal alacak.

Kullananlar şaşkına döndü! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak! Facebook kullananlara dumur eden haber!

Öte yandan bilgisayar korsancılığının da bir nebze önüne geçilmesi amacıyla tasarlanmış bir uygulamadır. Bu uygulama aslında üyelerin güvenliği açısından çok önemli bir uygulama olsa da kullanma mecburiyetinin bulunması kullanıcılar açısından sıkıntılı durumlar oluşturabilir.

Kullananlar şaşkına döndü! Bunu yapmayan herkesin hesabı anında kapanacak! Facebook kullananlara dumur eden haber!

Facebook Mail

Facebook her kullanıcısına yeni proje ile alakalı mail gönderdi. Kullanıcılara gönderilen maillerde güncellenme linki ve sorumluluklar bulunmakta.

SON DAKİKA