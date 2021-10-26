WhatsApp'ı açanın ağzı bir karış açık kalabilir. Bu model telefon kullananlar dikkat! 126 saat sonra asla erişim sağlanamayacak. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir karar aldı. Türkiye'de milyonlarca kişinin günlük mesajlaşmak için aktif olarak kullandığı uygulama 1 Kasım itibariyle bazı telefonlarda çalışmayacak. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım'dan itibaren desteği kesileceği telefonlar tek tek duyuruldu.