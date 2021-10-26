WhatsApp'ı açanın ağzı bir karış açık kalabilir! Bu model telefon kullananlar dikkat! 126 saat sonra asla erişim sağlanamayacak!
Dünya genelinde milyarlarca kişinin aktif olarak kullandığı WhatsApp flaş bir kararla gündeme geldi. Facebook bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması 1 Kasım itibariyle bazı iOS ve Android telefon modellerinin fişini çekme kararı aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni ayla birlikte Android 4.0.3 altı versiyon telefonlarda WhatsApp çalışmayacak. WhatsApp'ın yaptığı açıklamada destek alamayacak telefonların listesi tek tek açıklandı. İşte uygulamanın 1 Kasım itibariyle açılmayacağı telefonlar
26.10.2021 17:28
- Son Güncelleme: 26.10.2021 17:35
WhatsApp'ı açanın ağzı bir karış açık kalabilir. Bu model telefon kullananlar dikkat! 126 saat sonra asla erişim sağlanamayacak. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir karar aldı. Türkiye'de milyonlarca kişinin günlük mesajlaşmak için aktif olarak kullandığı uygulama 1 Kasım itibariyle bazı telefonlarda çalışmayacak. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım'dan itibaren desteği kesileceği telefonlar tek tek duyuruldu.