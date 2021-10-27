Instagram'da akılları baştan alacak yenilik! Görenin eli ayağına dolaşabilir! Artık profilinize bakan herkes...
Sosyal medya platformları arasında en çok kullanılanlardan birisi olan Instagram'ın yeni bir özelliği test ettiği iddia edildi. Dünya genelinde milyarca kişinin aktif olarak fotoğraf, video, Reels ve hikaye (story) paylaştığı uygulamanın Beta sürümlerinde yeni özellikler test ediliyor. Son olarak teknoloji ve haber sitelerinde Instagram'a gelecek yeni bir özellik konuşuluyor. Söz konusu özelliğin kullanıcılar tarafından profilinizde gezen kullanıcıları görüntüleme olduğu söyleniyor. Facebook'un bu konuyla ilgili çalışma yürüttüğü iddia edilse de henüz Instagram'dan bu geliştirme hakkında bir açıklama gelmediğini de açıkça belirtelim.
27.10.2021 19:30
- Son Güncelleme: 27.10.2021 19:30
Instagram'da akılları baştan alacak yenilik! Görenin eli ayağına dolaşabilir! Artık profilinize bakan herkes... Dünya genelinde en aktif olarak kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'ın yeni bir özelliği test etmeye başladığı iddia ediliyor. Bilindiği üzere kullanıcıların en büyük isteklerinden birisi de hangi kullanıcıların profilini ziyaret ettiğini rahat bir şekilde görmesi. Bu nedenle pek çok yan uygulama kullanan kişiler gerçek sonuçları elbette göremiyor. Söz konusu profilime bakanlar özelliğiyle ilgili geliştirme yapılacağına dair iddialar kullanıcıları heyecanlandırdı.