Okumadan onaylayanın başı yanar! Bu uygulamalar telefonunuz için gizlilik tehdidi oluşturabilir! Kişisel verileriniz ele geçerse...

Dünyada milyarlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi oldu. Bilindiği üzere akıllı telefonlarda pek çok uygulamayı yükledikten sonra karşımıza gizlilik sözleşmesi çıkabiliyor. Küçük puntolarla yazılmış olan bu kullanıcı sözleşmelerini pek çok kişi okumadan onaylıyor. Öyle ki kullanıcı sözleşmesini kabul etmek aynı zamanda kişisel bilgilerin işlenmesine de yol açıyor. Bu konuda önemli açıklamalar yapan uzmanlar verilerin izinsiz paylaşmanın suç olduğununun altını çiziyor.