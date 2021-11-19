WhatsApp'a gözleri kamaştıracak özellik geliyor! Artık tek tıkla daha kolay yapılabilecek! Aktif edildiği anda herkese... Facebook bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp uygulamaya entegre edeceği bir özellikle gündeme geldi. 2020 Kasım'da Hindistan'da WhatsApp'tan para göndermeyi teşvik etmek isteyen platform "Payments" desteğini başlamıştı. Bu özelliğin çok yakında Türkiye'de de aktif edilmesi bekleniyor.