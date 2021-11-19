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WhatsApp'a gözleri kamaştıracak özellik geliyor! Artık tek tıkla daha kolay yapılabilecek! Aktif edildiği anda herkese...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp uygulama üzerinden para transferini teşvik etmek amacıyla geri ödeme adı altında para dağıtıyor. Bilindiği üzere 2020 yılının Kasım ayında Hindistan'da WhatsApp ile para transferini teşvik etmek üzere "Payments" desteğini aktif etmişti. Bu özellik Türkiye "Ödemeler" olarak aktif edilecek. Bu sayede kullanıcılar WhatsApp üzerinden kolaylıkla para gönderebilecek.

19.11.2021 11:59 - Son Güncelleme: 19.11.2021 12:01
WhatsApp’a gözleri kamaştıracak özellik geliyor! Artık tek tıkla daha kolay yapılabilecek! Aktif edildiği anda herkese...

WhatsApp'a gözleri kamaştıracak özellik geliyor! Artık tek tıkla daha kolay yapılabilecek! Aktif edildiği anda herkese... Facebook bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp uygulamaya entegre edeceği bir özellikle gündeme geldi. 2020 Kasım'da Hindistan'da WhatsApp'tan para göndermeyi teşvik etmek isteyen platform "Payments" desteğini başlamıştı. Bu özelliğin çok yakında Türkiye'de de aktif edilmesi bekleniyor.

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WhatsApp’a gözleri kamaştıracak özellik geliyor! Artık tek tıkla daha kolay yapılabilecek! Aktif edildiği anda herkese...

WhatsApp uygulama üzerinden para transferini teşvik etmek amacıyla geri ödeme adı altında para dağıtıyor.

WhatsApp’a gözleri kamaştıracak özellik geliyor! Artık tek tıkla daha kolay yapılabilecek! Aktif edildiği anda herkese...

Bilindiği üzere 2020 yılının Kasım ayında Hindistan'da WhatsApp ile para transferini teşvik etmek üzere "Payments" desteğini aktif etrmişti.

WhatsApp’a gözleri kamaştıracak özellik geliyor! Artık tek tıkla daha kolay yapılabilecek! Aktif edildiği anda herkese...

Bu özellik Türkiye "Ödemeler" olarak aktif edilecek. Bu sayede kullanıcılar WhatsApp üzerinden kolaylıkla para gönderebilecek.

WhatsApp’a gözleri kamaştıracak özellik geliyor! Artık tek tıkla daha kolay yapılabilecek! Aktif edildiği anda herkese...

Platform, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme gönderdi ve sürümü 2.21.20.3'e çıkardı. Bu son güncelleme ile uygulamaya yeni özellikler geldi. Bunlardan biri de kullanıcıları ödeme özelliğine teşvik etmeye yönelik.

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