Vav TV İzle
Haberler Güncel Türk Savunma Sanayiinde yerli motor adımı! Yerli helikopterler yerli motorla uçacak

Türk Savunma Sanayiinde yerli motor adımı! Yerli helikopterler yerli motorla uçacak

TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, A Haber ekranlarında yayınlanan "Sebep Sonuç" programına konuk oldu. Türkiye'nin 20 yıllık süreçte teknoloji alanındaki atılımlarını açıklayan Akşit, A Haber stüdyolarında yerli motorlar üzerinde tek tek sunum yaptı.

22.11.2021 23:30 - Son Güncelleme: 23.11.2021 00:31
Türk Savunma Sanayiinde yerli motor adımı! Yerli helikopterler yerli motorla uçacak

Türk mühendislerin üretimi yerli motorlar hakkında konuşan TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit şu açıklamalarda bulundu;

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk Savunma Sanayiinde yerli motor adımı! Yerli helikopterler yerli motorla uçacak

TEI KAÇ ÇEŞİT MOTOR YAPIYOR?
Kara araçlarından örnek verim; motosikletten TIR'a kadar bütün araçlar karayoluna gidiyor. Burada kaç çeşit motor üretildiğine bakarsanız düzinelerce var.

Türk Savunma Sanayiinde yerli motor adımı! Yerli helikopterler yerli motorla uçacak

Biz de Türkiye olarak son 20 yılda ciddi bir atak yaptık savunma sanayiinde. Motorlar da bunlarında önemli bir parçasıdır. Motor geliştiriyoruz. Hepsini bir anda geliştirmek diye bir şey olacak değil. Motorları biz yapıyoruz. Seri imalata da geçiyor.

Türk Savunma Sanayiinde yerli motor adımı! Yerli helikopterler yerli motorla uçacak

O yüzden AKINCI'nın bir kısım motorları Ukrayna'dan tabii ki alınıyor. Çünkü o sınıftaki motorlara daha el atmadık. Nereden başladık en acil olandan ve en çok platformda kullanılacak ortak motorlardan başladık.

Türk Savunma Sanayiinde yerli motor adımı! Yerli helikopterler yerli motorla uçacak

"ARGE EKİBİMİZ 100 KİŞİNİN ALTINDAYDI"
2013'ün sonu 2014'ün başında TUSAŞ Motor Sanayi TAI'de Genel Müdür olarak başladım. ABD'de General Electric'te 10 yıla kadar çalıştım. Göreve geldiğim zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Başkan Erdoğan) bastırmasıyla küçük birkaç tane motor denemeleri yapılmaya başlanmıştı ama bütün ARGE ekibimiz 100 kişinin altındaydı.

SON DAKİKA