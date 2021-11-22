Türk Savunma Sanayiinde yerli motor adımı! Yerli helikopterler yerli motorla uçacak
TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, A Haber ekranlarında yayınlanan "Sebep Sonuç" programına konuk oldu. Türkiye'nin 20 yıllık süreçte teknoloji alanındaki atılımlarını açıklayan Akşit, A Haber stüdyolarında yerli motorlar üzerinde tek tek sunum yaptı.
22.11.2021 23:30
- Son Güncelleme: 23.11.2021 00:31
Türk mühendislerin üretimi yerli motorlar hakkında konuşan TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit şu açıklamalarda bulundu;
"ARGE EKİBİMİZ 100 KİŞİNİN ALTINDAYDI"
2013'ün sonu 2014'ün başında TUSAŞ Motor Sanayi TAI'de Genel Müdür olarak başladım. ABD'de General Electric'te 10 yıla kadar çalıştım. Göreve geldiğim zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Başkan Erdoğan) bastırmasıyla küçük birkaç tane motor denemeleri yapılmaya başlanmıştı ama bütün ARGE ekibimiz 100 kişinin altındaydı.