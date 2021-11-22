Türk Savunma Sanayiinde yerli motor adımı! Yerli helikopterler yerli motorla uçacak

Biz de Türkiye olarak son 20 yılda ciddi bir atak yaptık savunma sanayiinde. Motorlar da bunlarında önemli bir parçasıdır. Motor geliştiriyoruz. Hepsini bir anda geliştirmek diye bir şey olacak değil. Motorları biz yapıyoruz. Seri imalata da geçiyor.