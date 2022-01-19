Görenin eli ayağına dolaşıyor! WhatsApp'tan kuralları baştan yazdıracak yenilik! Dokunmatiğe dokunduğunuz anda aktif olacak!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp yeni özellik için harekete geçti. Son olarak Beta'da kullanıcılarının erişimine açılan güncelleme uygulamanın yazılım sürümünü 2.2201.2 oldu. WhatsApp Beta platformunda yeni bir özelliği test etmeye devam ediyor. Mesajlaşma uygulamasının test ettiği son özellik kullanıcıları şaşırtacak türden. Pek çok kullanıcı henüz bu özelliğe dair detayları bilmiyor. Söz konusu özelliği göre, artık size mesaj gönderen kişinin adıyla birlikte sol tarafta profil fotoğrafı da yer alacak.