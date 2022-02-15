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Haberler Teknoloji Whatsapp kullanıcılarını sevindiren özellik! Uzun zamandır bekleniyordu, grup sohbetlerinde yeni bir dönem başlıyor…

Whatsapp kullanıcılarını sevindiren özellik! Uzun zamandır bekleniyordu, grup sohbetlerinde yeni bir dönem başlıyor…

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Uzun zamandır beklenen ve sonunda kullanıma sunulacak olan gelişmiş yeni özellik ile grup sohbetlerinde farklı bir dönem başlayacak. Hem İOS hem Android hem de web üzerinden Whatsapp uygulamasını kullanan herkes bu habere çok sevinecek. Öncelikle işletme hesaplarının kullanımına sunulacak ve daha sonra tüm kullacılar faydalanabilecek. İşte detaylar!

15.02.2022 10:43 - Son Güncelleme: 15.02.2022 10:48
Whatsapp kullanıcılarını sevindiren özellik! Uzun zamandır bekleniyordu, grup sohbetlerinde yeni bir dönem başlıyor…

Sevilen mesajlaşma uygulaması İOS, Android ve Web kullanıcılarına kolaylıklar sunmaya devam ediyor ve yeni özelliklerini duyuruyor. Whatsapp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği haber geldi ve tanıtılan yeni özelliklerin detayları yakından inceleniyor. Kapak fotoğrafıyla ilgili yeni özellikle öncelikle işletme hesaplarına sunulacak ve daha sonra tüm kullanıcılar faydalanabilecek. İşte son güncellemeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Whatsapp kullanıcılarını sevindiren özellik! Uzun zamandır bekleniyordu, grup sohbetlerinde yeni bir dönem başlıyor…

WHATSAPP YENİ ÖZELLİK

WhatsApp Business kullanıcıları için denenmeye başlanan yeni özellik ile öncelikli olarak işletme hesaplarında kapak fotoğrafı eklenebilmesinin yolu açılacak.

Whatsapp kullanıcılarını sevindiren özellik! Uzun zamandır bekleniyordu, grup sohbetlerinde yeni bir dönem başlıyor…

Böylelikle Whatsapp, diğer sosyal medya uygulamalarına benzerlik olarak bir adım daha yaklaşmış olacak..

Whatsapp kullanıcılarını sevindiren özellik! Uzun zamandır bekleniyordu, grup sohbetlerinde yeni bir dönem başlıyor…

İşletme ayarlarında bir de kamera ikonu bulunacak. Bununla birlikte profil fotoğrafınızı değiştirebildiğiniz gibi kapak için de yeni fotoğraf çekebilir ya da galerinizde bulunan fotoğraflardan birini seçebilirsiniz.

Whatsapp kullanıcılarını sevindiren özellik! Uzun zamandır bekleniyordu, grup sohbetlerinde yeni bir dönem başlıyor…

Böylelikle hesabınızı ziyaret ederek profilinizi görüntüleyen kullanıcılar kapak fotoğrafınızla da karşılaşacak.

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