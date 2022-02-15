Whatsapp kullanıcılarını sevindiren özellik! Uzun zamandır bekleniyordu, grup sohbetlerinde yeni bir dönem başlıyor…

Sevilen mesajlaşma uygulaması İOS, Android ve Web kullanıcılarına kolaylıklar sunmaya devam ediyor ve yeni özelliklerini duyuruyor. Whatsapp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği haber geldi ve tanıtılan yeni özelliklerin detayları yakından inceleniyor. Kapak fotoğrafıyla ilgili yeni özellikle öncelikle işletme hesaplarına sunulacak ve daha sonra tüm kullanıcılar faydalanabilecek. İşte son güncellemeler!