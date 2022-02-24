Fotoğraf, video paylaşmak isteyenler ifşa olacak! İnstagram'a 2 yeni özellik geldi, kullanıcılar çıldırdı! Uygulamayı silmeyi düşünebilirsiniz
Günümüzde İnstagram'ı kullanmayan çok az kişi var. Türkiye dahil bir çok ülkede yaygın olarak kullanılan uygulama artık çok sayıda kişiye para da kazandırıyor. Fotoğraflar, videolar paylaşmadan gün geçiren neredeyse yok. Günden güne kullanıcı sayısı artan uygulama için sık sık yenilikler de yapılıyor. Özellikle hikaye bölümünün gelmesiyle popülerliği artan İnstagram 2 yenilik daha yaptı.
24.02.2022 11:16 - Son Güncelleme: 24.02.2022 11:17
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan İnstagram yeni güncellemeler yapmaya devam ediyor. Son olarak hikaye bölümündeki 2 farklı yenilik kullanıcıların bazılarını sevindirdi bazılarını üzdü. Kimileri de hemen kullanmaya başladı bile. İnstagram'ın bu yeni özelliklerini kullanabilmek için uygulamayı güncellemek gerekiyor. Ancak bir çok kullanıcı güncellemeye gerek kalmadan otomotik olarak bu yeni özellikleri kullanabildiğini de söyledi. İşte çok konuşulan söz konusu yenilikler hakkında detaylar...