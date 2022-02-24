Fotoğraf, video paylaşmak isteyenler ifşa olacak! İnstagram'a 2 yeni özellik geldi, kullanıcılar çıldırdı! Uygulamayı silmeyi düşünebilirsiniz

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan İnstagram yeni güncellemeler yapmaya devam ediyor. Son olarak hikaye bölümündeki 2 farklı yenilik kullanıcıların bazılarını sevindirdi bazılarını üzdü. Kimileri de hemen kullanmaya başladı bile. İnstagram'ın bu yeni özelliklerini kullanabilmek için uygulamayı güncellemek gerekiyor. Ancak bir çok kullanıcı güncellemeye gerek kalmadan otomotik olarak bu yeni özellikleri kullanabildiğini de söyledi. İşte çok konuşulan söz konusu yenilikler hakkında detaylar...