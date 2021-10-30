WhatsApp açılmazsa donup kalmayın! Bu model telefonlar listeden çıkarılıyor! Gece saat 12'den sonra fişleri tek tek çekilecek!
WhatsApp bazı telefonlara destek vermeyi kesecek. 31 Ekim o model telefonlar için son gün olacak. Dünya genelinde milyarlarca kişinin aktif olarak kullandığı WhatsApp flaş bir kararla gündeme geldi. Facebook bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması 1 Kasım itibariyle bazı iOS ve Android telefon modellerinin fişini çekme kararı aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni ayla birlikte Android 4.0.3 altı versiyon telefonlarda WhatsApp çalışmayacak. WhatsApp'ın yaptığı açıklamada destek alamayacak telefonların listesi tek tek açıklandı. İşte uygulamanın 1 Kasım itibariyle açılmayacağı telefonların listesi
30.10.2021 18:58
- Son Güncelleme: 30.10.2021 18:58
WhatsApp açılmazsa donup kalmayın. Bu model telefonlar listeden çıkarılıyor. Gece saat 12'den sonra fişleri tek tek çekilecek. Saatler saat sonra bazı modeller WhatsApp'a asla erişim sağlanamayacak. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir karar aldı. Türkiye'de milyonlarca kişinin günlük mesajlaşmak için aktif olarak kullandığı uygulama 1 Kasım itibariyle bazı telefonlarda çalışmayacak. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım'dan itibaren desteği kesileceği telefonlar tek tek açıklandı.