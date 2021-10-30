WhatsApp açılmazsa donup kalmayın. Bu model telefonlar listeden çıkarılıyor. Gece saat 12'den sonra fişleri tek tek çekilecek. Saatler saat sonra bazı modeller WhatsApp'a asla erişim sağlanamayacak. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir karar aldı. Türkiye'de milyonlarca kişinin günlük mesajlaşmak için aktif olarak kullandığı uygulama 1 Kasım itibariyle bazı telefonlarda çalışmayacak. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım'dan itibaren desteği kesileceği telefonlar tek tek açıklandı.