Instagram'dan ağızları bir karış açık bırakacak özellik! Her hikaye için katkıda bulunabilirsiniz! Tek yapmanız gereken... Dünyada milyarlarca kişinin gün içerisinde aktif olarak kullandığı Instagram dönem dönem yaptığı yenilikleri kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Platform son olarak dikkat çekecek bir özelliği son güncellemesinde aktif etti. Yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren "Sen de Ekle" çıkartmasıyla artık tüm kullanıcılar hikaye formatına açık bir biçimde katılabilecek. Bilinmesi gereken tüm özellikler platform tarafından paylaşıldı.