Instagram'dan ağızları bir karış açık bırakacak özellik! Her hikaye için katkıda bulunabilirsiniz! Tek yapmanız gereken...
Beta sürümünde yeni özellikleri test eden fotoğraf ve video sosyal medya uygulaması Instagram çok konuşulacak bir özelliği kullanıcılarına sundu. Hikayelerde yeni bir özelliği test eden sosyal medya platformu "Sen de ekle" çıkartmasını aktif hale getirdi. Instagram'dan yapılan açıklamada, Sen de Ekle çıkartması sayesinde kullanıcıların hikaye formatına aktif ve açık bir biçimde katılma imkanı sağladığını duyurdu. Yapılan bu açıklamanın hemen ardından milyonlarca kullanıcı ise yeni gelen bu özelliğe ilişkin detayları öğrenmek istiyor.
02.11.2021 13:27
- Son Güncelleme: 02.11.2021 13:27
Instagram'dan ağızları bir karış açık bırakacak özellik! Her hikaye için katkıda bulunabilirsiniz! Tek yapmanız gereken... Dünyada milyarlarca kişinin gün içerisinde aktif olarak kullandığı Instagram dönem dönem yaptığı yenilikleri kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Platform son olarak dikkat çekecek bir özelliği son güncellemesinde aktif etti. Yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren "Sen de Ekle" çıkartmasıyla artık tüm kullanıcılar hikaye formatına açık bir biçimde katılabilecek. Bilinmesi gereken tüm özellikler platform tarafından paylaşıldı.