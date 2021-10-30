Kabul ettiyseniz artık çok geç! Tek bir tıkla tüm bilgileriniz çalınabilir! Akıllı telefon kullanıcılarının yüzüne tokat gibi çarpacak gerçek
Akıllı telefon kullanıcılarının yüzüne tokat gibi çarpacak gerçek! Kabul ettiyseniz artık çok geç! Tek bir tıkla tüm bilgileriniz... Pek çok uygulama telefonunuz için gizlilik tehdidi oluşturabilir. Gizlilik sözleşmesi şartlarını okumadan onaylayanın başı yanar. Kişisel veriler ele geçirilirse tehlikeye girebilir. Dünyanın her geçen gün dijitalleştiği çağımızda kişisel verilerin koruması bir o kadar zorlaşmaya başlıyor. Hemen hemen her kullanıcının karşısına birçok uygulamada gizlilik sözleşmesi çıkıyor. Bu sözleşmeler çoğu kullanıcı tarafından genelde okunmadan onaylanıyor. Ancak bu kullanıcı sözleşmeleri kullanıcılar için tehdit unsuru olabiliyor. Ancak uzmanlar verilerin izinsiz kullanılmasının suç olduğunu ifade ediyor.
30.10.2021 15:22
- Son Güncelleme: 30.10.2021 15:22
Akıllı telefon kullanıcılarının dikkate almadığı bir gerçek ortaya çıktı. Dünyada milyarlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi oldu. Bilindiği üzere akıllı telefonlarda pek çok uygulamayı yükledikten sonra karşımıza gizlilik sözleşmesi çıkabiliyor. Küçük puntolarla yazılmış olan bu kullanıcı sözleşmelerini pek çok kişi okumadan onaylıyor. Öyle ki kullanıcı sözleşmesini kabul etmek aynı zamanda kişisel bilgilerin işlenmesine de yol açıyor. Bu konuda önemli açıklamalar yapan uzmanlar verilerin izinsiz paylaşmanın suç olduğununun altını çiziyor.