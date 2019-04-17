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Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var?

Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor. Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli?

17.04.2019 21:16 - Son Güncelleme: 17.04.2019 21:22
Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var?

Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor.

Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var?

Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?

Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var?

Deep web nedir sorusu Google ve Youtube üzerinde en çok aranan sorulardan biri ve burada karşınıza çıkan deep web videoları da gerilim müzikleri ile birlikte oldukça çekici bir hal almakta.

Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var?

Basit bir tanım ile deep web, yani derin internet, bizim kullandığımız yüzeysel internetin daha alt boyutlarıdır. Her internet kullanıcısının erişemediği sitelere ve bilgilere burada ulaşılabiliyor.

Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var?

Adeta kuralların, kanunların ya da yasakların olmadığı sınırsız bir alan demek mümkün…

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