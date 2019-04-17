Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var?
Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor. Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli?
17.04.2019 21:16
- Son Güncelleme: 17.04.2019 21:22
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