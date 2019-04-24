Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web'e nasıl girilir? 24.04.2019 10:51

Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli? Deep Web, son zamanlarda daha da fazla karşımıza çıkıyor. Çünkü bilinmeyenleri ve insanlarda gizemli olan her şeyi araştırmaya meraklı. Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor. Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?