S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü? Hangi hava savunma sistemi daha güçlü?
Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 anlaşmazlığı Batı basınının gündeminden düşmüyor. S-400 sistemi ile an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde hiçbir şekilde bulunmayan bir silah sistemine sahip olacak. Füze savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya geldi. Rus yapımı S 400 mü ABD yapımı Patriot füzeleri mi daha güçlü? İşte karşılarındaki hedefleri tuzla buz eden iki füze savunma sistemlerinin birbirlerine olan üstünlükleri.
17.04.2019 23:45
- Son Güncelleme: 17.04.2019 23:50
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