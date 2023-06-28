Samsung, Xiaomi, Tecno, İnfinix, Vivo, Omix... 5.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! Bu modeller iPhone 14’e taş çıkarır!

Akıllı telefon satın alırken, hem kaliteli özelliklere sahip olmak hem de bütçenizi aşırı zorlamamak önemlidir. Bu sebeple, en uygun fiyatlı ve performansı yüksek akıllı telefonları araştırmalar başladı. İşte 5-7 bin TL arası bütçenize uygun en kaliteli telefon modellerini derledik.