Samsung, Xiaomi, Tecno, İnfinix, Vivo, Omix... 5.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! Bu modeller iPhone 14'e taş çıkarır!
Bu telefonlar, iyi bir fiyat-performans dengesi sunan ve genel kullanım için tatmin edici özelliklere sahip modeller arasında yer almaktadır. Bütçenizi fazla zorlamadan, uygun fiyata kaliteli bir telefon arıyorsanız, bu modellere mutlaka göz atmanızı öneririz. İşte fiyat / performans açısından en iyi akıllı telefonlar...
28.06.2023 10:39 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:39
4 Poco M4 Pro 256 GB 10/9.9
5 Oppo Reno 5 128 GB 10/9.8
6 Huawei P30 Lite 128 GB 10/9.7
7 Xiaomi Mi Note 10 Lite 64 GB 10/9.6