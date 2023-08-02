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Artık bir tuş kadar yakınınızda...Kimse bilmiyordu! Cep telefonunda #33'ü tuşlayanlar gözlerine inanamadı! Hemen yapın!

Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve kullanıcılar için sürekli yeni özellikler ve kısayolların keşfedilmesi büyük bir ilgi konusu haline geldi. Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri, cep telefonundan #33'ü tuşladığınızda ne olduğudur. #33 kodunu tuşladığınızda, telefonunuzun VoLTE (Voice over LTE) özelliğini açıp kapatma menüsüne erişebilirsiniz. VoLTE, yani LTE üzerinden ses iletimi, daha yüksek ses kalitesi ve daha hızlı bağlantı sağlar. Eğer telefonunuzun operatörü VoLTE destekliyse, bu özelliği kullanarak daha iyi bir ses deneyimi elde edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 11:03 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 11:03
Artık bir tuş kadar yakınınızda...Kimse bilmiyordu! Cep telefonunda #33’ü tuşlayanlar gözlerine inanamadı! Hemen yapın! 1

Artık bir tuş kadar yakınınızda...Kimse bilmiyordu! Cep telefonunda #33'ü tuşlayanlar gözlerine inanamadı! Hemen yapın!

Akıllı telefonlar ve cihazların teknik detaylarına hakim olan uzmanlar, telefonlarda gizli ve pratik özelliklerin varlığından haberdarlar. Ancak bu bilgiler halk arasında pek bilinmiyor. İşte size, telefonunuzun kullanışlı hale gelmesini sağlayacak bazı gizli kodlar:

Artık bir tuş kadar yakınınızda...Kimse bilmiyordu! Cep telefonunda #33’ü tuşlayanlar gözlerine inanamadı! Hemen yapın! 2

Artık bir tuş kadar yakınınızda...Kimse bilmiyordu! Cep telefonunda #33'ü tuşlayanlar gözlerine inanamadı! Hemen yapın!

- 4636 Kodu: Bu kod size günlük hayatınızı kolaylaştıracak faydalı bilgiler sunar.

Artık bir tuş kadar yakınınızda...Kimse bilmiyordu! Cep telefonunda #33’ü tuşlayanlar gözlerine inanamadı! Hemen yapın! 3

Artık bir tuş kadar yakınınızda...Kimse bilmiyordu! Cep telefonunda #33'ü tuşlayanlar gözlerine inanamadı! Hemen yapın!

- #31# Kodu: Aradığınızda numaranızı gizler ve gizli bir şekilde arama yapmanıza olanak tanır.

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