Artık bir tuş kadar yakınınızda...Kimse bilmiyordu! Cep telefonunda #33'ü tuşlayanlar gözlerine inanamadı! Hemen yapın!

Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve kullanıcılar için sürekli yeni özellikler ve kısayolların keşfedilmesi büyük bir ilgi konusu haline geldi. Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri, cep telefonundan #33'ü tuşladığınızda ne olduğudur. #33 kodunu tuşladığınızda, telefonunuzun VoLTE (Voice over LTE) özelliğini açıp kapatma menüsüne erişebilirsiniz. VoLTE, yani LTE üzerinden ses iletimi, daha yüksek ses kalitesi ve daha hızlı bağlantı sağlar. Eğer telefonunuzun operatörü VoLTE destekliyse, bu özelliği kullanarak daha iyi bir ses deneyimi elde edebilirsiniz.