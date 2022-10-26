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Haberler Teknoloji Türkiye ATV'yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

Türkiye ATV'yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

Başrolünde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in yer aldığı, oyuncu kadrosunda Işıl Yücesoy, Ragıp Savaş, Hakan Karahan, Kerem Kupacı gibi isimleri bulunduran Ben Bu Cihana Sığmazam, sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Önceki akşam 6.son bölümüyle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam, reytinglerin zirvesine yerleşti. İşte reyting sonuçları.

26.10.2022 12:01 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:01
Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', altıncı bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam 7.bölüm fragmanı | TIKLA İZLE

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Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

"BBCS" altıncı bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,06 izlenme oranı ve %19,20 izlenme payı, 20+ABC1'de %7,04 izlenme oranı ve %17,61 izlenme payı elde ederek iki kategoride birinci sırada yer aldı.

Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

Ben Bu Cihana Sığmazam'ınaltıncı bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

CEZAYİR YENİDEN AİLENİN BAŞINDA

Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelendi.

Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

Leyla, Firuze'yi karşısına aldı ve Cezayir'le biraya geleceklerini söyledi.

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