Türkiye ATV'yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor
Başrolünde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in yer aldığı, oyuncu kadrosunda Işıl Yücesoy, Ragıp Savaş, Hakan Karahan, Kerem Kupacı gibi isimleri bulunduran Ben Bu Cihana Sığmazam, sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Önceki akşam 6.son bölümüyle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam, reytinglerin zirvesine yerleşti. İşte reyting sonuçları.
26.10.2022 12:01 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:01
Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', altıncı bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
Ben Bu Cihana Sığmazam 7.bölüm fragmanı | TIKLA İZLE
Ben Bu Cihana Sığmazam'ınaltıncı bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!