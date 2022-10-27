Bilgisayara, telefona o modellerde YARI YARIYA ÖTV düşecek! 29 Ekim telefonlarda ÖTV indirimi! iPhone, Samsung, Huawei...

28 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunacağını açıklayan Erkan Kandemir, KDV ve ÖTV indirimine yönelik açıklamalarıyla vatandaşa müjdeyi verdi. 28 Ekim günü yaopılan açıklamaya göre gençler için teknolojik ve elektronik aletlerde ÖTV indirimi yapılacağı belirtildi. Peki, Elektronikte ÖTV indirimi ne kadar olacak? İşte ÖTV indirimli telefon fiyatları ve konu hakkında tüm merak edilenler...