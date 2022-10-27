Bilgisayara, telefona o modellerde YARI YARIYA ÖTV düşecek! 29 Ekim telefonlarda ÖTV indirimi! iPhone, Samsung, Huawei...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, telefonlarda ve teknolojik ürünlerde KDV ve ÖTV indirimi hakkında bilgi verdi. Peki, Elektronikte ÖTV indirimi ne kadar olacak? İşte ÖTV indirimli telefon fiyatları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
28 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunacağını açıklayan Erkan Kandemir, KDV ve ÖTV indirimine yönelik açıklamalarıyla vatandaşa müjdeyi verdi. 28 Ekim günü yaopılan açıklamaya göre gençler için teknolojik ve elektronik aletlerde ÖTV indirimi yapılacağı belirtildi. Peki, Elektronikte ÖTV indirimi ne kadar olacak? İşte ÖTV indirimli telefon fiyatları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
28 EKİM GÜNÜ BELLİ OLACAK
AK Parti 28 Ekim günü düzenlenecek törenle seçim beyannamesini, seçim vaatlerini kamuoyuna açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı seçim vaatleri ile ilgili bir bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, ilk telefon ve oyun konsolu alımında ÖTV indirimi, bilgisayar alımında ise ÖTV olmadığı için KDV indirimi yapılacağını söyledi.