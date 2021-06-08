Vav TV İzle

Telefon kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren detay: Artık bunları yapmak zorunlu hale gelecek… Yapmazsanız eğer...

Cep telefonunuz varsa dikkat! Artık bunları yapmak zorunlu hale gelecek… Yapmazsanız eğer... Cep telefonu kullanmaya devam eden vatandaşları çok yakından ilgilendiren karar ile herkese bildirileri yapıldı. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu yani BTK aracılığı ile cep telefonu kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı ve açıklandı. Bu alınan kararın açıklanmasının ardından abonelere hatlarını daha kolay ve ispatlanabilir bir yöntem ile sesli mesaj hizmetlerine açık ve kapalı durumlara getirmeleri için imkanlar verileceği bildirildi.

08.06.2021 09:45 - Son Güncelleme: 08.06.2021 09:45
Telefon kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren detay: Artık bunları yapmak zorunlu hale gelecek… Yapmazsanız eğer...

Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu yani BTK aracılığı ile cep telefonu kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı ve açıklandı. Bu alınan kararın açıklanmasının ardından abonelere hatlarını daha kolay ve ispatlanabilir bir yöntem ile sesli mesaj hizmetlerine açık ve kapalı durumlara getirmeleri için imkanlar verileceği bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Telefon kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren detay: Artık bunları yapmak zorunlu hale gelecek… Yapmazsanız eğer...

Cep telefonu kullanmaya devam eden vatandaşları çok yakından ilgilendiren karar ile herkese bildirileri yapıldı.

Telefon kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren detay: Artık bunları yapmak zorunlu hale gelecek… Yapmazsanız eğer...

BTK aracılığı ile alınan karara bakılacak olduğu zaman mesaj bırakılması ya da dinlenmesi gibi durumlar karşısında ücretlendirmelerden daha önce yapılacak hizmetlerden ötürü oluşması söz konusu olan ücret bilgi içerikli bilgilendirme anonsunun açık ya da anlaşılır bir şekilde ücretsiz olarak abonelere sunulacak.

Telefon kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren detay: Artık bunları yapmak zorunlu hale gelecek… Yapmazsanız eğer...

BTK açıklaması geldi…

BTK açıklaması sırasında;''Tüketici hakları daire başkanlığı tarafından hazırlanmış olan takdir ile eklerin incelenmiş olduğu bilinmelidir.5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanun içerisinde yer alan 1, 4, 6, 12, 48 ve 49 numaralı olan maddelere göre belirlemeler olmuştur.

Telefon kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren detay: Artık bunları yapmak zorunlu hale gelecek… Yapmazsanız eğer...

Maddelerde yer alan Elektronik Haberleşme Sektörü üzerinde ilgili olarak yer alan Tüketici Hakları Yönetmeliği kapsamında bulunan 5, 6 ile 8 numaralı olan maddelere göre yapıldı. Bir yandan da ilgili olarak diğer mevzuat gereğince karar alındı.