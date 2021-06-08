Telefon kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren detay: Artık bunları yapmak zorunlu hale gelecek… Yapmazsanız eğer...

Cep telefonunuz varsa dikkat! Artık bunları yapmak zorunlu hale gelecek… Yapmazsanız eğer... Cep telefonu kullanmaya devam eden vatandaşları çok yakından ilgilendiren karar ile herkese bildirileri yapıldı. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu yani BTK aracılığı ile cep telefonu kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı ve açıklandı. Bu alınan kararın açıklanmasının ardından abonelere hatlarını daha kolay ve ispatlanabilir bir yöntem ile sesli mesaj hizmetlerine açık ve kapalı durumlara getirmeleri için imkanlar verileceği bildirildi.

08.06.2021 09:45 - Son Güncelleme: 08.06.2021 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





